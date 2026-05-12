Позорно — нет? Зрители о заклеивании мобильников в театре

Пока новое требование относится к двум спектаклям - "Источник" и "Новелла о мечтах". "Публика "Dailes" поддерживает нашу инициативу. Из примерно 650 зрителей лишь 14 отказались наклеить наклейку, и никого из них не принуждали это сделать", - сообщил театр после первого опыта нововведения на спектакле "Источник".

"Этой наклейкой зритель поддерживает приватность артистов и выступает за свободный, смелый, открытый театр без смарт-устройств", - заявила "Latvijas Avīze" руководитель по коммуникации театра Агнесе Варпиня.

В последнее время театр столкнулся с несанкционированным использованием камер телефонов во время спектаклей.

"Любой спектакль является интеллектуальной собственностью авторов и театра, которую не разрешено фотографировать, снимать и перепубликовывать. Использование телефонов во время спектаклей также отвлекает не только внимание зрителей, но и мешает работе актеров", - отметила она, добавив, что подобная практика уже введена в других европейских театрах, которые, как и весь мир, сталкиваются с данной проблемой.

Мнения зрителей по поводу нововведения разошлись, в том числе есть те, кто видит в этом определенное ущемление своих прав.

Переводчица Силвия Брице, которая перевела с английского языка пьесу Айн Рэнд "Источник", на просмотре которой впервые было введено такое ограничение, описала в социальных сетях свой первый опыт "заклеивания камеры" так: "Чувствовала себя не униженной, а скорее участницей абсолютно глупого мероприятия, которому подчинилась из уважения к театру".

В свою очередь театральный критик Зане Радзобе отмечает: "Надо признать, что мне доводилось бывать на мероприятиях, в том числе в театрах, где телефоны сдают в камеру хранения или закрывают в недоступном месте. Это нормально".

(Latvijas Avīze)