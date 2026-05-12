Позорно — нет? Зрители о заклеивании мобильников в театре

12 мая, 2026 09:52

"Это маркетинговый трюк или неудачная шутка"? - спрашивали многие любители театра на прошлой неделе, когда театр "Dailes" объявил, что вводит дополнительные условия для зрителей, призывая при посещении отдельных спектаклей предъявлять телефоны и заклеивать камеры специальными наклейками, напоминая подобным образом, что во время спектаклей не разрешено снимать и фотографировать.

Пока новое требование относится к двум спектаклям - "Источник" и "Новелла о мечтах". "Публика "Dailes" поддерживает нашу инициативу. Из примерно 650 зрителей лишь 14 отказались наклеить наклейку, и никого из них не принуждали это сделать", - сообщил театр после первого опыта нововведения на спектакле "Источник".

"Этой наклейкой зритель поддерживает приватность артистов и выступает за свободный, смелый, открытый театр без смарт-устройств", - заявила "Latvijas Avīze" руководитель по коммуникации театра Агнесе Варпиня.

В последнее время театр столкнулся с несанкционированным использованием камер телефонов во время спектаклей.

"Любой спектакль является интеллектуальной собственностью авторов и театра, которую не разрешено фотографировать, снимать и перепубликовывать. Использование телефонов во время спектаклей также отвлекает не только внимание зрителей, но и мешает работе актеров", - отметила она, добавив, что подобная практика уже введена в других европейских театрах, которые, как и весь мир, сталкиваются с данной проблемой.

Мнения зрителей по поводу нововведения разошлись, в том числе есть те, кто видит в этом определенное ущемление своих прав.

Переводчица Силвия Брице, которая перевела с английского языка пьесу Айн Рэнд "Источник", на просмотре которой впервые было введено такое ограничение, описала в социальных сетях свой первый опыт "заклеивания камеры" так: "Чувствовала себя не униженной, а скорее участницей абсолютно глупого мероприятия, которому подчинилась из уважения к театру".

В свою очередь театральный критик Зане Радзобе отмечает: "Надо признать, что мне доводилось бывать на мероприятиях, в том числе в театрах, где телефоны сдают в камеру хранения или закрывают в недоступном месте. Это нормально".

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

