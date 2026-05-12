Полетим? Глава совета airBaltic — о возможной нехватке авиационного топлива

Он упомянул, что авиакомпания еженедельно собирает информацию о наличии топлива на рынке.

«На данный момент нет четких признаков того, что это может произойти. Конечно, ситуация меняется каждую неделю, почти каждый день, поэтому мы внимательно за ней следим», — сказал Мартынов.

Он также отметил, что у авиакомпании есть долгосрочные контракты с поставщиками топлива, и, опросив этих поставщиков, airBaltic не сомневается, что они могут не выполнить эти контракты.

Агентство LETA уже сообщало, что за первые четыре месяца текущего года авиакомпания airBaltic перевезла 1,481 миллиона пассажиров, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь, в 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Следует также отметить, что 16 апреля этого года большинство депутатов Сейма согласились предоставить авиакомпании airBaltic краткосрочный государственный заем в размере 30 миллионов евро. Срок погашения основной суммы и процентов по этому займу — 31 августа этого года. Заем был предоставлен без залога.

Оборот группы airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 млн евро. В свою очередь, убытки группы airBaltic в прошлом году составили 44,337 млн ​​евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.

Прошлым летом немецкая национальная авиакомпания Lufthansa стала акционером airBaltic. В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, финансовому инвестору, компании датского бизнесмена Ларса Туссена Aircraft Leasing 1 — 1,62%, а остальным — 0,01%. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.