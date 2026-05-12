Полетим? Глава совета airBaltic — о возможной нехватке авиационного топлива

© LETA 12 мая, 2026 08:55

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время нет никаких признаков возможной нехватки авиационного топлива, заявил председатель правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Андрей Мартынов в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3 во вторник.

Он упомянул, что авиакомпания еженедельно собирает информацию о наличии топлива на рынке.

«На данный момент нет четких признаков того, что это может произойти. Конечно, ситуация меняется каждую неделю, почти каждый день, поэтому мы внимательно за ней следим», — сказал Мартынов.

Он также отметил, что у авиакомпании есть долгосрочные контракты с поставщиками топлива, и, опросив этих поставщиков, airBaltic не сомневается, что они могут не выполнить эти контракты.

Агентство LETA уже сообщало, что за первые четыре месяца текущего года авиакомпания airBaltic перевезла 1,481 миллиона пассажиров, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь, в 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Следует также отметить, что 16 апреля этого года большинство депутатов Сейма согласились предоставить авиакомпании airBaltic краткосрочный государственный заем в размере 30 миллионов евро. Срок погашения основной суммы и процентов по этому займу — 31 августа этого года. Заем был предоставлен без залога.

Оборот группы airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 млн евро. В свою очередь, убытки группы airBaltic в прошлом году составили 44,337 млн ​​евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.

Прошлым летом немецкая национальная авиакомпания Lufthansa стала акционером airBaltic. В настоящее время латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, финансовому инвестору, компании датского бизнесмена Ларса Туссена Aircraft Leasing 1 — 1,62%, а остальным — 0,01%. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

