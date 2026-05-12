Тепло и дождливо: погода во вторник

Температура воздуха в западной части страны не превысит +10–15 градусов, но в Латгалии, Селии и многих местах Видземе воздух потеплеет до +18–21 градуса.

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, в Курземе ветер сменит направление на юго-западное.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода с возможными дождями. Умеренный юго-восточный ветер сменится на слабый южный. Максимальная температура воздуха +17 градусов.

Погодные условия определяются областью низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 996 гектопаскалей в Курземе до 1005 гектопаскалей вблизи российской границы.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в некоторых районах центральной и восточной частей страны сохраняется высокий риск лесных пожаров.