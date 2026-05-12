Впервые! Чат ChatGPT проходит соучастником по делу о двойном убийстве: неужели его посадят? (1)

Редакция PRESS 12 мая, 2026 08:07

Мир

Перед тем как в прошлом году открыть огонь на территории кампуса Университета штата Флорида, убив двух человек и ранив шестерых, Феникс Икнер провел беседу. Не с другом, родителями или кем-то, кто мог бы отговорить его от этого, — а с чат-ботом на базе искусственного интеллекта.

Согласно доказательствам, собранным генеральным прокурором штата Флорида, студент спросил ChatGPT, какое оружие и боеприпасы лучше всего подойдут для его нападения, а также когда и где он сможет нанести наибольший ущерб.

По словам следователей, чат-бот ответил на его вопросы.

Теперь генеральный прокурор Джеймс Утмайер хочет выяснить, делает ли это OpenAI преступником, сообщает techxplore.com.

«Если бы на другом конце экрана был человек, мы бы предъявили ему обвинение в убийстве», — заявил он, объявив о начале уголовного расследования в отношении OpenAI, разработчика ChatGPT, и оставив открытой возможность предъявления обвинений компании или ее сотрудникам.

Вандана Джоши, вдова Тиру Чаббы, который был убит вместе с директором университетской столовой Робертом Моралесом, также подала федеральный иск против OpenAI во Флориде.

В иске в качестве ответчика также указан Феникс Икнер, мужчина, обвиняемый в стрельбе, с упоминанием его «обширных бесед» с ChatGPT и утверждением, что чат-бот «либо не смог соединить все точки, либо изначально не был спроектирован для распознавания угрозы».

OpenAI, со своей стороны, настаивает, что ChatGPT не несет никакой ответственности за атаку. Убийца задавал чатботу стандартные вопросы о механизме стрельбы из пистолета "Глок", которые мог задавать любой человек, желающий купить оружие или пострелять в тире, и ответы на которые легко найти в Google.

«Мы постоянно работаем над укреплением наших мер безопасности, чтобы выявлять вредоносные намерения, ограничивать злоупотребления и адекватно реагировать при возникновении рисков для безопасности», — заявила компания.

В США уже было возбуждено несколько гражданских дел против платформ искусственного интеллекта — многие из них связаны с самоубийствами — хотя ни одно из них пока не привело к вынесению приговора в отношении компаний.

Так в декабре семья Сюзанны Адамс подала иск против OpenAI в суд Калифорнии, утверждая, что ChatGPT способствовал убийству пенсионерки из Коннектикута ее собственным сыном.

Комментарии (1)
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

