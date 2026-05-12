Согласно доказательствам, собранным генеральным прокурором штата Флорида, студент спросил ChatGPT, какое оружие и боеприпасы лучше всего подойдут для его нападения, а также когда и где он сможет нанести наибольший ущерб.

По словам следователей, чат-бот ответил на его вопросы.

Теперь генеральный прокурор Джеймс Утмайер хочет выяснить, делает ли это OpenAI преступником, сообщает techxplore.com.

«Если бы на другом конце экрана был человек, мы бы предъявили ему обвинение в убийстве», — заявил он, объявив о начале уголовного расследования в отношении OpenAI, разработчика ChatGPT, и оставив открытой возможность предъявления обвинений компании или ее сотрудникам.

Вандана Джоши, вдова Тиру Чаббы, который был убит вместе с директором университетской столовой Робертом Моралесом, также подала федеральный иск против OpenAI во Флориде.

В иске в качестве ответчика также указан Феникс Икнер, мужчина, обвиняемый в стрельбе, с упоминанием его «обширных бесед» с ChatGPT и утверждением, что чат-бот «либо не смог соединить все точки, либо изначально не был спроектирован для распознавания угрозы».

OpenAI, со своей стороны, настаивает, что ChatGPT не несет никакой ответственности за атаку. Убийца задавал чатботу стандартные вопросы о механизме стрельбы из пистолета "Глок", которые мог задавать любой человек, желающий купить оружие или пострелять в тире, и ответы на которые легко найти в Google.

«Мы постоянно работаем над укреплением наших мер безопасности, чтобы выявлять вредоносные намерения, ограничивать злоупотребления и адекватно реагировать при возникновении рисков для безопасности», — заявила компания.

В США уже было возбуждено несколько гражданских дел против платформ искусственного интеллекта — многие из них связаны с самоубийствами — хотя ни одно из них пока не привело к вынесению приговора в отношении компаний.

Так в декабре семья Сюзанны Адамс подала иск против OpenAI в суд Калифорнии, утверждая, что ChatGPT способствовал убийству пенсионерки из Коннектикута ее собственным сыном.