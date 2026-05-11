Любимая музыка может обмануть усталость: учёные нашли эффект, который работает почти мгновенно

Исследователи из Университета Ювяскюля в Финляндии проверили это на взрослых людях, которые занимались на велотренажёре с высокой нагрузкой. Участники проходили два теста: один раз крутили педали в тишине, другой — под музыку, которую выбрали сами.

Разница получилась неожиданно большой. Под любимые треки люди в среднем держались 35,6 минуты. Без музыки — 29,8 минуты. То есть музыка добавила почти шесть минут тяжёлой работы.

Самое интересное — участники не чувствовали себя более измученными в конце. Пульс и уровень лактата после тренировки были примерно такими же, как и без музыки. Иными словами, тело работало дольше, но субъективно это не ощущалось как «ещё хуже».

Учёные считают, что музыка не делает человека внезапно сильнее и не отменяет усталость. Она помогает дольше оставаться в зоне дискомфорта — там, где мышцы уже жалуются, но мозг ещё готов терпеть.

Особенно важна деталь: речь шла не о случайной музыке, а о той, которую участники выбрали сами. Большинство треков были в темпе примерно 120-140 ударов в минуту — это как раз диапазон, который часто хорошо ложится на активное движение.

Ведущий исследователь Эндрю Дансо говорит, что такая музыка может стать простым и бесплатным способом сделать тяжёлые тренировки более переносимыми. Не нужно покупать новый гаджет, подписку или специальный напиток — достаточно собрать плейлист, который действительно заводит.

Для спортсменов это может означать больше качественного времени в тренировке. Для обычных людей — шанс не бросать занятия так быстро, потому что они ощущаются менее мучительными.

И тут появляется приятная мысль: иногда секрет выносливости лежит не в силе воли, а в треке, который включился в нужную секунду.