Любимая музыка может обмануть усталость: учёные нашли эффект, который работает почти мгновенно

Редакция PRESS 11 мая, 2026 19:24

Азбука здоровья 0 комментариев

Оказывается, правильная музыка в наушниках может быть не просто фоном для физической активности. Она способна помочь человеку продержаться заметно дольше — почти на 20%.

Исследователи из Университета Ювяскюля в Финляндии проверили это на взрослых людях, которые занимались на велотренажёре с высокой нагрузкой. Участники проходили два теста: один раз крутили педали в тишине, другой — под музыку, которую выбрали сами.

Разница получилась неожиданно большой. Под любимые треки люди в среднем держались 35,6 минуты. Без музыки — 29,8 минуты. То есть музыка добавила почти шесть минут тяжёлой работы.

Самое интересное — участники не чувствовали себя более измученными в конце. Пульс и уровень лактата после тренировки были примерно такими же, как и без музыки. Иными словами, тело работало дольше, но субъективно это не ощущалось как «ещё хуже».

Учёные считают, что музыка не делает человека внезапно сильнее и не отменяет усталость. Она помогает дольше оставаться в зоне дискомфорта — там, где мышцы уже жалуются, но мозг ещё готов терпеть.

Особенно важна деталь: речь шла не о случайной музыке, а о той, которую участники выбрали сами. Большинство треков были в темпе примерно 120-140 ударов в минуту — это как раз диапазон, который часто хорошо ложится на активное движение.

Ведущий исследователь Эндрю Дансо говорит, что такая музыка может стать простым и бесплатным способом сделать тяжёлые тренировки более переносимыми. Не нужно покупать новый гаджет, подписку или специальный напиток — достаточно собрать плейлист, который действительно заводит.

Для спортсменов это может означать больше качественного времени в тренировке. Для обычных людей — шанс не бросать занятия так быстро, потому что они ощущаются менее мучительными.

И тут появляется приятная мысль: иногда секрет выносливости лежит не в силе воли, а в треке, который включился в нужную секунду.

Комментарии (0)
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

