В Детской больнице рекордный наплыв маленьких пациентов с травмами: в чём дело, родители?

С приходом тепла дети все чаще травмируются, катаясь на велосипедах и самокатах. Многих пациентов объединяет одно — они пренебрегли элементарными правилами безопасности. «Вчера было немало травм, связанных со средствами микромобильности: велосипеды, самокаты. Чаще всего — травмы рук и ног, ушибы и переломы. Травм головы в этот раз меньше, но тенденция сохраняется: шлемы используются не так часто, как нам хотелось бы», — говорит Баркевича.

Сознательные родители приучают детей к шлему с самого раннего возраста. «Сейчас не так, как в нашем детстве, когда ни у кого шлемов не было. Теперь он уже сам просит у меня шлем — говорит, что без шлема никуда не поедет», — рассказывает отец четырехлетнего Максима и почти двухлетнего Эмиля Александр.

Травмируются ведь и совсем маленькие дети, которые еще только учатся держать равновесие. «По статистике, это в основном дети младшего школьного возраста — от 8 до 14 лет. Важно их просвещать и обеспечивать удобными средствами защиты», — отмечает Баркевича.

Врачи напоминают: травмы головы особенно опасны, а для детей до трех лет риск велик даже при, казалось бы, незначительных ударах.