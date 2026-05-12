Мои попрали п(оп)рава! Как ИИ в руках кляузников буквально душит юридическую систему

Редакция PRESS 12 мая, 2026 07:35

В австралийскую Комиссию по справедливым трудовым отношениям пришёл мужчина с иском против супермаркетного гиганта Woolworths. Суть трагедии: коллега заметил, что у него из-под брюк выглядывает ягодичная щель, и довольно бесцеремонно посоветовал привести корму в порядок. Мужчина оскорбился. Настолько, что решил: его трудовые права попраны, душевная рана нанесена, а значит — пора требовать компенсацию за несправедливое увольнение, рассказывает Guardian эту душераздирающую историю.

Проблема была лишь в одном: его никто не увольнял.

Заместитель председателя Комиссии Алан Колман, судя по тону решения, сначала не поверил собственным глазам. Это был уже пятый иск этого гражданина за два года. И, похоже, терпение у судьи закончилось раньше, чем у заявителя фантазия.

Колман фактически сказал следующее: если вы хотите понять природу бессмысленных трудовых исков — вот вам учебный экспонат под стеклом. История выглядела так. Человек работал по временному контракту в супермаркете. Наклонился. Мир увидел то, чего видеть не просил. Коллега предложил ликвидировать "утечку" нежелательной миру информации. Человек почувствовал себя глубоко униженным и отправился искать справедливость — желательно в денежном эквиваленте.

Компания же удивлённо ответила: простите, а где тут увольнение? После подачи иска человек продолжал выходить в смены, а потом просто перестал приходить на работу.

То есть схема была примерно такой: сначала тебя просят подтянуть штаны, потом ты подаёшь иск, а затем исчезаешь в тумане, надеясь, что корпорация откупится ради экономии времени.

Комиссия не оценила креатив.

Более того, истец даже не соизволил явиться на телефонное слушание. И тут в голосе Колмана уже зазвучала не юридическая сухость, а человеческая усталость человека, который каждый день разгребает последствия чужого инфантилизма.

Он прямо сказал: подобные иски — это не просто глупость. Это паразитирование на системе. Пока одни пытаются выбить деньги из воздуха, другие люди с реальными проблемами месяцами ждут рассмотрения своих дел. А у комиссии нет нормальных механизмов, чтобы отсекать этот поток юридического мусора на входе.

И вот здесь начинается самое интересное.

За пять лет количество обращений в Комиссию выросло почти в полтора раза — с 29 тысяч до более чем 44 тысяч. Скоро будет за 50.

Председатель комиссии Адам Хатчер недавно озвучил версию, от которой юристам будущего должно стать немного тревожно: значительную часть этого бума породил искусственный интеллект.

Проще говоря, раньше для сутяжничества хотя бы требовалось минимальное усилие мысли. Теперь достаточно открыть ChatGPT, нажать пару кнопок — и машина сгенерирует тебе убедительно звучащую жалобу о нарушении человеческого достоинства вследствие публичной демонстрации ягодичной щели.

Хатчер очень точно подметил: раньше число исков зависело от состояния рынка труда. Когда экономика трещала — исков становилось больше. Когда всё было спокойно — меньше.

Теперь эта связь исчезла.

Потому что раньше людям было лень писать ерунду. А теперь ерунда пишется сама.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

