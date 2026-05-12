Мои попрали п(оп)рава! Как ИИ в руках кляузников буквально душит юридическую систему

Проблема была лишь в одном: его никто не увольнял.

Заместитель председателя Комиссии Алан Колман, судя по тону решения, сначала не поверил собственным глазам. Это был уже пятый иск этого гражданина за два года. И, похоже, терпение у судьи закончилось раньше, чем у заявителя фантазия.

Колман фактически сказал следующее: если вы хотите понять природу бессмысленных трудовых исков — вот вам учебный экспонат под стеклом. История выглядела так. Человек работал по временному контракту в супермаркете. Наклонился. Мир увидел то, чего видеть не просил. Коллега предложил ликвидировать "утечку" нежелательной миру информации. Человек почувствовал себя глубоко униженным и отправился искать справедливость — желательно в денежном эквиваленте.

Компания же удивлённо ответила: простите, а где тут увольнение? После подачи иска человек продолжал выходить в смены, а потом просто перестал приходить на работу.

То есть схема была примерно такой: сначала тебя просят подтянуть штаны, потом ты подаёшь иск, а затем исчезаешь в тумане, надеясь, что корпорация откупится ради экономии времени.

Комиссия не оценила креатив.

Более того, истец даже не соизволил явиться на телефонное слушание. И тут в голосе Колмана уже зазвучала не юридическая сухость, а человеческая усталость человека, который каждый день разгребает последствия чужого инфантилизма.

Он прямо сказал: подобные иски — это не просто глупость. Это паразитирование на системе. Пока одни пытаются выбить деньги из воздуха, другие люди с реальными проблемами месяцами ждут рассмотрения своих дел. А у комиссии нет нормальных механизмов, чтобы отсекать этот поток юридического мусора на входе.

И вот здесь начинается самое интересное.

За пять лет количество обращений в Комиссию выросло почти в полтора раза — с 29 тысяч до более чем 44 тысяч. Скоро будет за 50.

Председатель комиссии Адам Хатчер недавно озвучил версию, от которой юристам будущего должно стать немного тревожно: значительную часть этого бума породил искусственный интеллект.

Проще говоря, раньше для сутяжничества хотя бы требовалось минимальное усилие мысли. Теперь достаточно открыть ChatGPT, нажать пару кнопок — и машина сгенерирует тебе убедительно звучащую жалобу о нарушении человеческого достоинства вследствие публичной демонстрации ягодичной щели.

Хатчер очень точно подметил: раньше число исков зависело от состояния рынка труда. Когда экономика трещала — исков становилось больше. Когда всё было спокойно — меньше.

Теперь эта связь исчезла.

Потому что раньше людям было лень писать ерунду. А теперь ерунда пишется сама.