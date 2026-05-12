От культа роскоши к «а чем ты полезен обществу?» Китай тотально меняет интернет-политику

Редакция PRESS 12 мая, 2026 08:15

Мир

В Китае снова начали чистить соцсети от показной роскоши. Не полностью, конечно. Китай — слишком большой интернет, чтобы там можно было выключить сам жанр «смотрите, как я живу». Но тренд заметен: китайские интернет-платформы удаляют аккаунты и контент, построенные вокруг демонстративного потребления.

Сумки Hermes на миллионы юаней. Гаражи Ferrari и Rolls-Royce. Частные самолеты. Квартиры размером с музей современного искусства. Еще недавно это был универсальный язык успеха. Теперь — не совсем.

В прошлом году из китайских соцсетей исчезли несколько очень известных luxury-блогеров. Самый громкий пример — Wang Hongquanxing, которого местные медиа называли «китайской Ким Кардашьян».

Одновременно платформы начали масштабную зачистку такого контента. Douyin сообщил об удалении 4701 публикации и блокировке 11 аккаунтов за демонстрацию роскоши и «культа денег». Xiaohongshu удалил более 4270 постов и закрыл 383 аккаунта.

Для западного интернета это звучит почти непривычно. Потому что там алгоритмы обычно поощряют именно такой контент: чем ярче потребление — тем выше охваты.

А в Китае государство, похоже, решило: бесконечная демонстрация сверхбогатства начинает создавать больше общественного раздражения, чем мотивации.

За этим стоит не случайная модерация, а вполне понятная государственная логика. Китай сегодня пытается решить непростую задачу: как сохранить общественную устойчивость в стране, где у молодежи высокая конкуренция, дорогое жилье и растущая тревога по поводу будущего.

В такой ситуации блогер, который показывает часы по цене квартиры, воспринимается уже не всегда как «пример успеха». Иногда — как символ дистанции между жизнью в экране и жизнью за его пределами.

Поэтому государство постепенно меняет саму оптику общественного уважения. Меньше восхищения теми, кто красиво потребляет. Больше — теми, кто производит, учится, строит, работает в инженерии, науке, технологиях.

Отсюда же — и другое заметное изменение. В Китае блогерам, которые говорят на профессиональные темы — медицина, право, финансы, образование, — все чаще требуется подтверждать квалификацию. Платформы обязаны проверять документы и лицензии.

То есть интернет там постепенно перестает быть пространством, где любой человек может одинаково убедительно рассуждать обо всем на свете.

Хорошо это или плохо — отдельный вопрос.

С одной стороны, мир действительно устал от инфоцыганства, фальшивой экспертизы и бесконечной демонстрации жизни «без усилий». С другой — любое усиление контроля всегда несет риск цензуры и перегиба.

Но сам поворот любопытен.

Пока значительная часть мирового интернета продолжает продавать образ легкого успеха — «заработай быстро, живи красиво, не напрягайся», — Китай, похоже, делает ставку на совсем другую культурную модель:

не показывать успех, а быть полезным.

И, возможно, это одна из самых интересных мировых дискуссий ближайших лет — не про технологии даже, а про то, кого общество решает считать примером для подражания.

 

Комментарии (0)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

