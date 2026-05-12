От культа роскоши к «а чем ты полезен обществу?» Китай тотально меняет интернет-политику

Сумки Hermes на миллионы юаней. Гаражи Ferrari и Rolls-Royce. Частные самолеты. Квартиры размером с музей современного искусства. Еще недавно это был универсальный язык успеха. Теперь — не совсем.

В прошлом году из китайских соцсетей исчезли несколько очень известных luxury-блогеров. Самый громкий пример — Wang Hongquanxing, которого местные медиа называли «китайской Ким Кардашьян».

Одновременно платформы начали масштабную зачистку такого контента. Douyin сообщил об удалении 4701 публикации и блокировке 11 аккаунтов за демонстрацию роскоши и «культа денег». Xiaohongshu удалил более 4270 постов и закрыл 383 аккаунта.

Для западного интернета это звучит почти непривычно. Потому что там алгоритмы обычно поощряют именно такой контент: чем ярче потребление — тем выше охваты.

А в Китае государство, похоже, решило: бесконечная демонстрация сверхбогатства начинает создавать больше общественного раздражения, чем мотивации.

За этим стоит не случайная модерация, а вполне понятная государственная логика. Китай сегодня пытается решить непростую задачу: как сохранить общественную устойчивость в стране, где у молодежи высокая конкуренция, дорогое жилье и растущая тревога по поводу будущего.

В такой ситуации блогер, который показывает часы по цене квартиры, воспринимается уже не всегда как «пример успеха». Иногда — как символ дистанции между жизнью в экране и жизнью за его пределами.

Поэтому государство постепенно меняет саму оптику общественного уважения. Меньше восхищения теми, кто красиво потребляет. Больше — теми, кто производит, учится, строит, работает в инженерии, науке, технологиях.

Отсюда же — и другое заметное изменение. В Китае блогерам, которые говорят на профессиональные темы — медицина, право, финансы, образование, — все чаще требуется подтверждать квалификацию. Платформы обязаны проверять документы и лицензии.

То есть интернет там постепенно перестает быть пространством, где любой человек может одинаково убедительно рассуждать обо всем на свете.

Хорошо это или плохо — отдельный вопрос.

С одной стороны, мир действительно устал от инфоцыганства, фальшивой экспертизы и бесконечной демонстрации жизни «без усилий». С другой — любое усиление контроля всегда несет риск цензуры и перегиба.

Но сам поворот любопытен.

Пока значительная часть мирового интернета продолжает продавать образ легкого успеха — «заработай быстро, живи красиво, не напрягайся», — Китай, похоже, делает ставку на совсем другую культурную модель:

не показывать успех, а быть полезным.

И, возможно, это одна из самых интересных мировых дискуссий ближайших лет — не про технологии даже, а про то, кого общество решает считать примером для подражания.