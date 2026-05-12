Оказалось, у других пользователей те же ощущения:

-Я в прошлом году тоже несколько раз был в Берлине и могу сказать то же самое. Наибольшую концентрацию русских я ощущаю в зоопарке. И их язык, и поведение...

-Ой, у меня очень похожие ощущения от Берлина, там до сих пор пахнет войной и русскими

-Немцы до сих пор не преодолели свое чувство вины за Вторую мировую. Русские, как победители, качают права, а немцы им это позволяют.

...Забавно наблюдать это изумление от русской речи в Берлине, а главное – объяснение это через «вину за Вторую мировую». Хорошо, что комментаторы никогда не были в Варшаве, и не видели русского языка в банкоматах и билетных автоматах – уж кого-кого, а поляков в «чувстве вины» никто не заподозрит.

А дело просто в том, что и Берлин, и Варшава – это европейские города. Т.е. города, которые хотят сделать жизнь горожан и гостей столицы как можно более удобной и комфортной.

И еще это города с большой историей. Тот же Берлин помнит многое. И последний лозунг умирающего Третьего рейха, нацарапанный на стенах домов - «Berlin bleibt deutsch!». «Берлин останется немецким»...

...и советские танки на улицах; и разделившую город на две части Стену; и ГДР, полвека объяснявшей населению, почему здесь бананов нет, а за стеной - есть...

Но потом стену снесли. И появилось чувство... Нет, это не чувство вины. Это чувство свободы большой европейской столицы, в которой русская речь такая же часть городской среды, как дождь, граффити, турецкие кебабы. Она берлинцев не смущает.

Но особенно трогательно выглядят жалобы в духе «там пахнет русскими». Этому бы комментатору запатентовать бренд: eau de russue. Хотя, на самом деле, Берлин пахнет вовсе не русскими. Берлин нынче пахнет весной...