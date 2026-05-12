«Русский язык на каждом углу»: дама осталась недовольна Берлином — очень «советский» (6)

Редакция PRESS 12 мая, 2026 11:30

6 комментариев

«Я не была в Берлине лет 15, а год назад побывала там четыре раза за год и была в шоке. По атмосфере он гораздо более советский, чем Рига. Русский язык на каждом углу. В российском посольстве российский флаг в 2 раза больше, чем в немецком Бундестаге. Подумала, что, может, один раз так не повезло, но те же ощущения были при каждом посещении», - жалуется в Threads пользовательница ulla.rone

Оказалось, у других пользователей те же ощущения:  

-Я в прошлом году тоже несколько раз был в Берлине и могу сказать то же самое. Наибольшую концентрацию русских я ощущаю в зоопарке. И их язык, и поведение...

-Ой, у меня очень похожие ощущения от Берлина, там до сих пор пахнет войной и русскими

-Немцы до сих пор не преодолели свое чувство вины за Вторую мировую. Русские, как победители, качают права, а немцы им это позволяют.

...Забавно наблюдать это изумление от русской речи в Берлине, а главное – объяснение это через «вину за Вторую мировую». Хорошо, что комментаторы никогда не были в Варшаве, и не видели русского языка в банкоматах и билетных автоматах – уж кого-кого, а поляков в «чувстве вины» никто не заподозрит.

А дело просто в том, что и Берлин, и Варшава – это европейские города. Т.е. города, которые хотят сделать жизнь горожан и гостей столицы как можно более удобной и комфортной.

И еще это города с большой историей. Тот же Берлин помнит многое. И последний лозунг умирающего Третьего рейха, нацарапанный на стенах домов - «Berlin bleibt deutsch!». «Берлин останется немецким»...  

...и советские танки на улицах; и разделившую город на две части Стену; и ГДР, полвека объяснявшей населению, почему здесь бананов нет, а за стеной - есть...

Но потом стену снесли. И появилось чувство... Нет, это не чувство вины. Это чувство свободы большой европейской столицы, в которой русская речь такая же часть городской среды, как дождь, граффити, турецкие кебабы. Она берлинцев не смущает. 

Но особенно трогательно выглядят жалобы в духе «там пахнет русскими». Этому бы комментатору запатентовать бренд: eau de russue. Хотя, на самом деле, Берлин пахнет вовсе не русскими. Берлин нынче пахнет весной...

 

Комментарии (6)
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (6)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (6)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (6)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (6)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (6)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (6)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (6)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

