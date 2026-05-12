Детские пособия по-новому: кому и сколько?

С новорождённым!

Подарок малышу и родителям

Для детей, родившихся в период с 1 января 2026 года, заметно повысился размер государственного пособия по случаю рождения ребенка – до 600 евро на каждого ребенка, сразу и один раз.

И самоуправления могут поздравить семью с новорожденным, если его родители или хотя бы один задекларирован на территории местного самоуправления.

* Рига. На одного ребенка разовая помощь самоуправления – 450 евро;

- при рождении двух детей одновременно – 4 500 евро;

- если рождаются двое детей одновременно и в семье трое и более детей – 6 000 евро;

- при рождении трех и более детей в одних родах – 7 500 евро;

- если ребенок родился крайне или очень недоношенным (менее 32 недель беременности), - дополнительно 1 500 евро.

* Юрмала. Родившемуся ребенку предусмотрен подарок - 1 000 евро. Планируется увеличить разовое пособие на новорожденного юрмальчанина до 1 500 евро, а потом и до 2 000 евро.

(!) Пособие по случаю рождения ребенка выплачивается родителям самоуправлениями и государством независимо от доходов семьи.

По уходу за ребёнком

Пособие родителям до достижения ребёнком возраста полутора лет

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет составляет 298 евро в месяц, ранее - 171 евро.

Если рождаются двое, трое и более детей при одних родах, назначается пособие в размере 298 евро в месяц на каждого ребенка. Пособие по уходу за ребенком выплачивается за предыдущий месяц.

(!) Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до двух лет остался прежним - 42,69 евро в месяц.

* А также для неработающих родителей, получающих пособие по уходу за ребенком-инвалидом, взносы социального страхования для накопления страхового стажа (на пенсии по старости и инвалидности, пособия по безработице) производятся на основании размера пособия - с суммы 413,43 евро в месяц.

* Отцу новорожденного работодатель предоставляет отпуск длиной 10 рабочих дней и отцовское пособие по уходу.

В то же время отцу положен двойной отпуск и пособие в случае рождения двойни, соответственно, тройной отпуск – если родится тройня.

Родительское пособие

сохраняется и тем, кто выходит на работу

Право на получение части родительского пособия сохраняется у родителей, которые работают по найму или получают доход в качестве самозанятого лица, если они не находятся в отпуске по уходу за ребенком. Им выплачивается родительское пособие в размере 75% от предоставленной суммы.

Это предусмотрено и работающим родителям, кому пособие было предоставлено в 2024 или 2025 году и выплата сейчас продолжается.

* Дополнительная поддержка родителей преждевременно рожденных детей. В период выплаты родительского пособия будет засчитываться только отпуск по родам, а не весь период материнства, что продлит срок получения пособия на время, на которое ребенок родился раньше установленного срока.

V С 1 июля 2026 года - новые правила выплаты родительского пособия. Оно будет предоставляться, если ребенку:

- присвоен персональный код;

- если активен его статус в Регистре физических лиц;

- если ребенок постоянно проживает в Латвийской Республике.

Это соответствует практике большинства стран ЕС и предотвращает выплату пособий иностранцам, находящимся в стране на короткий срок работы, пока другой родитель и дети проживают в третьей стране.

Однако, если ребенок и один из родителей проживают или работают в другом государстве-члене ЕС, Швейцарской Конфедерации или стране ЕЭЗ, то пособие по уходу за ребенком предоставляется и выплачивается в соответствии с условиями Регул № 883/2004 и № 987/2009.

Ребёнок растёт

Семейное пособие выплачивается в прежнем размере

Размер государственного семейного пособия зависит от общего числа детей, рожденных и воспитываемых родителем или опекуном, в том числе приемных детей, а также их возраст на момент начисления пособия.

Семейное пособие выплачивается только на тех детей, включая приемных, которые воспитываются в семье на момент назначения пособия. При подсчете числа детей в семье не берут в расчет детей, за которых прекращена выплата пособия по причине их возраста, а также детей, которые умерли или над которыми прекращена родительская опека.

Семейное пособие выплачивается на детей в возрасте:

- от 1 до 16 лет, независимо от факта учебы;

- от 16 до 20 лет, если дети продолжают среднее или профессиональное образование, а также с этого года – если ребенок обучается в высшем учебном заведении (высшая школа, колледж) по очной форме обучения и не состоит в браке.

Государственное семейное пособие теперь предоставляется и на детей до 20 лет, которые обучаются очно в высшей школе. От родителей требуется заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA).

V Размер пособия

Размер пособия и в 2026 году не изменился. Он зависит от числа детей, за которых определенный родитель получает это пособие. Семейное пособие в месяц составляет:

- на одного ребенка - 25 евро;

- 100 евро на двоих детей (по 50 евро на каждого);

- 225 евро на троих детей (75 евро на каждого);

- по 100 евро на каждого ребенка, если в семье четверо и более детей в соответствующем возрасте.

А также 160 евро в месяц – на каждого ребенка с инвалидностью.

Детские алименты

Гарантийный фонд содержания – выплаты ежемесячно

Если один из родителей не выплачивает средства на содержание ребенка, то помогает Гарантийный фонд содержания, предоставляя ежемесячно определенную законом сумму. В 2026 году это:

- 155 евро в месяц на детей в возрасте до 7 лет;

- 180 евро в месяц на детей в возрасте от 7 до 18 лет и взрослых до 21 года (если ребенок продолжает учиться очно).

Подготовила Вера ВОЛОДИНА