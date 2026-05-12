Во второй половине года землян ждет настоящий экстрим: «супер» Эль-Ниньо наступает

Сезонные модели прогнозируют формирование климатического явления Эль-Ниньо, которое может оказаться самым мощным за всю историю наблюдений и принести с собой новые всплески экстремальной погоды.

«Думаю, мы станем свидетелями погодных явлений, которых еще не было в новейшей истории», — предупреждает главный метеоролог и специалист по климату телеканала WFLA-TV Джефф Берардэлли из Тампы, штат Флорида.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), явление Эль-Ниньо ожидается к середине этого года и повлияет на глобальные температурные и осадочные режимы. Хотя модели указывают на то, что событие может быть сильным, ВМО предостерегает: весной таким моделям сложнее давать точные прогнозы.

Что такое Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо (в переводе с испанского — «мальчик») — это циклическое естественное потепление отдельных участков экваториальной части Тихого океана, которое затем изменяет погодные условия по всему миру. Его противоположность, Ла-Нинья, характеризуется температурой воды ниже средней.

По словам Берардэлли, событие Эль-Ниньо по сути перераспределяет тепло на Земле. Сейчас запасенное в толще Тихого океана тепло смещается на восток и поднимается из глубин к поверхности — это начальная фаза Эль-Ниньо.

Глобальный сезонный климатический обзор ВМО показывает, что температура поверхности моря быстро растет. По словам начальника отдела климатического прогнозирования ВМО Вилфрана Муфума Окия, есть высокая уверенность в том, что Эль-Ниньо начнется и в последующие месяцы будет усиливаться.

По данным ВМО, Эль-Ниньо обычно возникает каждые два–семь лет и длится около девяти–двенадцати месяцев.

Почему ученые обеспокоены прогнозами Эль-Ниньо на этот год?

Похоже, что прогнозные модели действительно улавливают важный сигнал, говорит климатолог Калифорнийского института водных ресурсов Дэниел Свейн. По его словам, объем и интенсивность аномально теплой воды в толще океана — импульсов необычно теплой воды, которые являются ключевым элементом физики Эль-Ниньо, — примерно соответствуют максимальным значениям за всю историю наблюдений.

Самые мощные эпизоды обычно называют «супер-Эль-Ниньо». Однако это выражение не используется Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

«Сейчас мы наблюдаем один из ключевых строительных блоков для полного развития явления, — сказал Свейн на прошлой неделе. — Мы все еще не знаем, что именно произойдет. Нет гарантии, что это будет супер-Эль-Ниньо. Но потенциал действительно выдающегося события существует».

Если Тихий океан выделяет много тепла, это словно подзаряжает климатическую систему и вызывает погодный хаос, объясняет Берардэлли. Большее количество тепла означает более сильные волны жары, усиление засух в одних регионах, а также рост содержания влаги в атмосфере и, как следствие, более интенсивные наводнения.

Эль-Ниньо также ослабляет сезон ураганов в Атлантике, поскольку Тихий океан с его избытком тепла фактически «передавливает» Атлантику, добавляет Берардэлли. По его словам, этим летом в Карибском регионе будет особенно сухо и, вероятно, сформируется меньше тропических циклонов.

К каким последствиям приводит супер-Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо оказывает глобальное воздействие. В Соединенных Штатах предстоящее лето, по всей видимости, будет жарче обычного, с сильными волнами жары. Хотя детали на таком горизонте прогнозирования определить сложно, Берардэлли также ожидает более частые почти ежедневные грозы на юго-западе США.

Деградация лесов, вызванная лесными пожарами, вырубкой и засухой, затрагивает около 40 процентов Амазонии. При сильном Эль-Ниньо в 2026 году ситуация может усугубиться.

Сверхнормальное тепло, которое поднимается к поверхности океана во время Эль-Ниньо, в сочетании с общим потеплением планеты из‑за изменения климата приведет к рекордной глобальной жаре, говорит Свейн. Он ожидает, что рекордно высокие глобальные температуры будут зафиксированы в конце этого года, в следующем году или в оба периода.

«Все имеющиеся на данный момент индикаторы указывают на то, что следующий год с точки зрения глобального климата будет весьма бурным», — добавляет Свейн.

Климатолог Пенсильванского университета Майкл Манн отмечает, что хотя Эль-Ниньо на год‑два немного повышает глобальные температуры, в целом это «игра с нулевой суммой».

Обычно фаза Эль-Ниньо сменяется Ла-Ниньей, которая, напротив, на год‑два немного понижает глобальные температуры, добавляет он. По словам Манна, по‑настоящему тревожит долгосрочный устойчивый тренд потепления, который будет продолжаться до тех пор, пока люди продолжают сжигать ископаемое топливо.