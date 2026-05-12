Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Во второй половине года землян ждет настоящий экстрим: «супер» Эль-Ниньо наступает

Euronews 12 мая, 2026 15:11

Выбор редакции 0 комментариев

Климатологи предупреждают, что во второй половине года может сформироваться самое мощное за всю историю Эль-Ниньо, что принесет новые волны экстремальной погоды.

Сезонные модели прогнозируют формирование климатического явления Эль-Ниньо, которое может оказаться самым мощным за всю историю наблюдений и принести с собой новые всплески экстремальной погоды.

«Думаю, мы станем свидетелями погодных явлений, которых еще не было в новейшей истории», — предупреждает главный метеоролог и специалист по климату телеканала WFLA-TV Джефф Берардэлли из Тампы, штат Флорида.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), явление Эль-Ниньо ожидается к середине этого года и повлияет на глобальные температурные и осадочные режимы. Хотя модели указывают на то, что событие может быть сильным, ВМО предостерегает: весной таким моделям сложнее давать точные прогнозы.

Что такое Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо (в переводе с испанского — «мальчик») — это циклическое естественное потепление отдельных участков экваториальной части Тихого океана, которое затем изменяет погодные условия по всему миру. Его противоположность, Ла-Нинья, характеризуется температурой воды ниже средней.

По словам Берардэлли, событие Эль-Ниньо по сути перераспределяет тепло на Земле. Сейчас запасенное в толще Тихого океана тепло смещается на восток и поднимается из глубин к поверхности — это начальная фаза Эль-Ниньо.

Глобальный сезонный климатический обзор ВМО показывает, что температура поверхности моря быстро растет. По словам начальника отдела климатического прогнозирования ВМО Вилфрана Муфума Окия, есть высокая уверенность в том, что Эль-Ниньо начнется и в последующие месяцы будет усиливаться.

По данным ВМО, Эль-Ниньо обычно возникает каждые два–семь лет и длится около девяти–двенадцати месяцев.

Почему ученые обеспокоены прогнозами Эль-Ниньо на этот год?

Похоже, что прогнозные модели действительно улавливают важный сигнал, говорит климатолог Калифорнийского института водных ресурсов Дэниел Свейн. По его словам, объем и интенсивность аномально теплой воды в толще океана — импульсов необычно теплой воды, которые являются ключевым элементом физики Эль-Ниньо, — примерно соответствуют максимальным значениям за всю историю наблюдений.

Самые мощные эпизоды обычно называют «супер-Эль-Ниньо». Однако это выражение не используется Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

«Сейчас мы наблюдаем один из ключевых строительных блоков для полного развития явления, — сказал Свейн на прошлой неделе. — Мы все еще не знаем, что именно произойдет. Нет гарантии, что это будет супер-Эль-Ниньо. Но потенциал действительно выдающегося события существует».

Если Тихий океан выделяет много тепла, это словно подзаряжает климатическую систему и вызывает погодный хаос, объясняет Берардэлли. Большее количество тепла означает более сильные волны жары, усиление засух в одних регионах, а также рост содержания влаги в атмосфере и, как следствие, более интенсивные наводнения.

Эль-Ниньо также ослабляет сезон ураганов в Атлантике, поскольку Тихий океан с его избытком тепла фактически «передавливает» Атлантику, добавляет Берардэлли. По его словам, этим летом в Карибском регионе будет особенно сухо и, вероятно, сформируется меньше тропических циклонов.

К каким последствиям приводит супер-Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо оказывает глобальное воздействие. В Соединенных Штатах предстоящее лето, по всей видимости, будет жарче обычного, с сильными волнами жары. Хотя детали на таком горизонте прогнозирования определить сложно, Берардэлли также ожидает более частые почти ежедневные грозы на юго-западе США.

Деградация лесов, вызванная лесными пожарами, вырубкой и засухой, затрагивает около 40 процентов Амазонии. При сильном Эль-Ниньо в 2026 году ситуация может усугубиться.

Сверхнормальное тепло, которое поднимается к поверхности океана во время Эль-Ниньо, в сочетании с общим потеплением планеты из‑за изменения климата приведет к рекордной глобальной жаре, говорит Свейн. Он ожидает, что рекордно высокие глобальные температуры будут зафиксированы в конце этого года, в следующем году или в оба периода.

«Все имеющиеся на данный момент индикаторы указывают на то, что следующий год с точки зрения глобального климата будет весьма бурным», — добавляет Свейн.

Климатолог Пенсильванского университета Майкл Манн отмечает, что хотя Эль-Ниньо на год‑два немного повышает глобальные температуры, в целом это «игра с нулевой суммой».

Обычно фаза Эль-Ниньо сменяется Ла-Ниньей, которая, напротив, на год‑два немного понижает глобальные температуры, добавляет он. По словам Манна, по‑настоящему тревожит долгосрочный устойчивый тренд потепления, который будет продолжаться до тех пор, пока люди продолжают сжигать ископаемое топливо.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать