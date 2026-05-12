Америка каждый день платит почти 3 млрд долларов — и это даже не сам долг

Редакция PRESS 12 мая, 2026 09:15

0 комментариев

 
Обычно, когда говорят о государственном долге США, звучат такие суммы, от которых обычныйчеловек всё равно быстро перестаёт что-либо понимать. Триллионы долларов, бюджетный дефицит, облигации, расходы, доходы — всё это выглядит как язык другой планеты.

Но одна цифра делает картину гораздо понятнее.

По данным Congressional Budget Office, за первые семь месяцев текущего финансового года США уже потратили 628 млрд долларов только на обслуживание долга. Не на дороги. Не на школы. Не на армию. Не на новые программы. Просто на проценты.

Если разделить эту сумму на дни, получается почти 3 млрд долларов в день.

Каждый день.

Это примерно тот случай, когда страна ещё даже не начала “возвращать тело кредита”, а уже платит огромный счёт за само право продолжать жить с долгом. Американский государственный долг тем временем приближается к отметке 39 трлн долларов.

Самое любопытное, что общий дефицит бюджета за первые семь месяцев финансового года, по оценке CBO, оказался ниже, чем годом ранее. Доходы федерального бюджета выросли. Но процентные расходы всё равно продолжили подниматься.

Причина простая и неприятная: долг стал больше.

В отчёте CBO прямо говорится, что чистые расходы на проценты по государственному долгу выросли на $41 млрд, или на 7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года. То есть даже если другие статьи бюджета двигаются в разные стороны, процентный счёт продолжает жить своей жизнью.

И в этом вся магия больших чисел.

Для обычного человека кредитная история выглядит так: занял деньги, платишь проценты, стараешься закрыть долг. Для государства масштаба США всё устроено иначе: старые бумаги погашаются, новые выпускаются, инвесторы покупают, система продолжает работать. Но цена этой системы становится всё заметнее.

Почти 3 млрд долларов в день — это не финальный приговор и не сенсация в стиле “завтра всё рухнет”. США всё ещё остаются крупнейшей экономикой мира, а американские облигации — одним из главных финансовых инструментов планеты.

Но цифра всё равно впечатляет.

Потому что иногда бюджетную проблему не нужно объяснять длинной лекцией. Достаточно сказать: пока вы просыпаетесь, пьёте кофе, идёте на работу и возвращаетесь домой, счётчик процентов по американскому госдолгу уже успел накрутить ещё несколько миллиардов долларов.

 

