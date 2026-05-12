Была погоня со стрельбой и собаками: в Даугавпилсе задержали нелегалов

Редакция PRESS 12 мая, 2026 09:23

ЧП и криминал 0 комментариев

В результате успешного сотрудничества между Государственной полицией и Государственной пограничной охраной задержан перевозчик и шесть человек -за незаконное пересечение границы ЛР, сообщает Погранохрана.

В понедельник, 11 мая, после преследования и применения огнестрельного оружия, в Даугавпилсе был задержан иностранный перевозчик и шесть человек, которые нелегально пересекли границу Латвии.  

Сотрудники государственной полиции пытались остановить автомобиль Jeep для проверки, но водитель проигнорировал требования полиции и на большой скорости проехал в сторону Даугавпилса.

Полиция сразу же начала погоню за транспортным средством, в результате чего автомобиль остановили в Даугавпилсе, но водитель и пассажиры бросились бежать в разные стороны.

Полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, после чего был задержан один человек.

К задержанию были привлечены несколько экипажей Госполиции и полиции Даугавпилсского муниципалитета, а также оперативники уголовного розыска погранохраны и кинолог со служебной собакой.

В результате задержали перевозчика - гражданина Франции и трех пассажиров, а позже полицейские, пограничники с кинологом и собакой задержали еще двух пассажиров в машине и заброшенном доме. При выяснении обстоятельств было установлено, что пассажиры автомобиля не имеют действительных проездных документов и действительных виз и вида на жительство.

В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело.

Государственная пограничная служба вновь призывает граждан не заниматься противоправной деятельностью и напоминает, что за участие предусмотрены суровые наказания - за организацию и поддержку незаконного передвижения лиц, преступники могут наказываться лишением свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества, и с условным надзором до трех лет или без.

Уже сообщалось, как 7 мая после погони и применения огнестрельного оружия пограничники Аугшдаугавского края задержали перевозчика лиц, нелегально пересекающих государственную границу. Еще три перевозчика задержаны в окрестностях Краславы и Прейли. 16 человек задержаны за незаконное пересечение государственной границы

ФОТО Valsts robežsardze
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

