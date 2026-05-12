Была погоня со стрельбой и собаками: в Даугавпилсе задержали нелегалов

В понедельник, 11 мая, после преследования и применения огнестрельного оружия, в Даугавпилсе был задержан иностранный перевозчик и шесть человек, которые нелегально пересекли границу Латвии.

Сотрудники государственной полиции пытались остановить автомобиль Jeep для проверки, но водитель проигнорировал требования полиции и на большой скорости проехал в сторону Даугавпилса.

Полиция сразу же начала погоню за транспортным средством, в результате чего автомобиль остановили в Даугавпилсе, но водитель и пассажиры бросились бежать в разные стороны.

Полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, после чего был задержан один человек.

К задержанию были привлечены несколько экипажей Госполиции и полиции Даугавпилсского муниципалитета, а также оперативники уголовного розыска погранохраны и кинолог со служебной собакой.

В результате задержали перевозчика - гражданина Франции и трех пассажиров, а позже полицейские, пограничники с кинологом и собакой задержали еще двух пассажиров в машине и заброшенном доме. При выяснении обстоятельств было установлено, что пассажиры автомобиля не имеют действительных проездных документов и действительных виз и вида на жительство.

В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело.

Государственная пограничная служба вновь призывает граждан не заниматься противоправной деятельностью и напоминает, что за участие предусмотрены суровые наказания - за организацию и поддержку незаконного передвижения лиц, преступники могут наказываться лишением свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества, и с условным надзором до трех лет или без.

Уже сообщалось, как 7 мая после погони и применения огнестрельного оружия пограничники Аугшдаугавского края задержали перевозчика лиц, нелегально пересекающих государственную границу. Еще три перевозчика задержаны в окрестностях Краславы и Прейли. 16 человек задержаны за незаконное пересечение государственной границы

