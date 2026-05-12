Политолог отметила, что в среду ожидаются выводы Госконтроля по так называемому делу лесопромышленников, и в тот же день «Прогрессивные» планируют встретиться с премьер-министром Эвикой Силиней («Новое Единство»). «Прогрессивные» заявили, что после соответствующих выводов Госконтроля требование об отставке министра земледелия Арманда Краузе («Союз зеленых и крестьян») было бы закономерным.

По мнению Метлы-Розентале, в общественном восприятии это несопоставимые вещи — возможные нарушения в Министерстве земледелия и проблемы, с которыми сейчас сталкивается сфера обороны.

Комментарий Press.lv:

В Латвии появился новый универсальный аргумент. Раньше было «денег нет, но вы держитесь», теперь — «не раскачивайте лодку, а то это на руку врагам Латвии». Очень удобно. Можно вообще закрывать Сейм на ключ и повесить табличку: «Ремонт демократии завершён. Изменения запрещены в интересах государственной безопасности».

Министр провалился? Не время менять — враги обрадуются. Коалиция трещит? Терпите — иначе Кремль будет хлопать в ладоши. Кто-то требует ответственности? Ага, значит, подыгрывает недружественным силам. Логика железная, как советский сейф: если министров нельзя снимать, а коалицию менять, потому что это выгодно врагам, то следующим шагом станет предложение назначить нынешнее правительство пожизненным. Для стабильности. И желательно без выборов — мало ли кто там ещё порадуется.

С такой философией скоро любое кадровое решение будут объяснять одинаково: «Да, министр, возможно, некомпетентен, но его отставка нанесёт удар по национальной безопасности». Так что лучше молчать, терпеть и не мешать людям у власти чувствовать себя вечными.