Так давайте сделаем это правительство пожизненным: очаровательная логика политолога из Страдиня

Редакция PRESS 12 мая, 2026 08:49

Самым политически ответственным решением для партии «Прогрессивные» было бы остаться в коалиции, поскольку уход еще больше дестабилизировал бы ситуацию и сыграл бы на руку недружественным Латвии силам, заявила агентству LETA лектор факультета социальных наук Рижского университета имени Страдиня, политолог Лелде Метла-Розентале.

Политолог отметила, что в среду ожидаются выводы Госконтроля по так называемому делу лесопромышленников, и в тот же день «Прогрессивные» планируют встретиться с премьер-министром Эвикой Силиней («Новое Единство»). «Прогрессивные» заявили, что после соответствующих выводов Госконтроля требование об отставке министра земледелия Арманда Краузе («Союз зеленых и крестьян») было бы закономерным.

По мнению Метлы-Розентале, в общественном восприятии это несопоставимые вещи — возможные нарушения в Министерстве земледелия и проблемы, с которыми сейчас сталкивается сфера обороны.

Комментарий Press.lv: 

В Латвии появился новый универсальный аргумент. Раньше было «денег нет, но вы держитесь», теперь — «не раскачивайте лодку, а то это на руку врагам Латвии». Очень удобно. Можно вообще закрывать Сейм на ключ и повесить табличку: «Ремонт демократии завершён. Изменения запрещены в интересах государственной безопасности».

Министр провалился? Не время менять — враги обрадуются. Коалиция трещит? Терпите — иначе Кремль будет хлопать в ладоши. Кто-то требует ответственности? Ага, значит, подыгрывает недружественным силам. Логика железная, как советский сейф: если министров нельзя снимать, а коалицию менять, потому что это выгодно врагам, то следующим шагом станет предложение назначить нынешнее правительство пожизненным. Для стабильности. И желательно без выборов — мало ли кто там ещё порадуется.

С такой философией скоро любое кадровое решение будут объяснять одинаково: «Да, министр, возможно, некомпетентен, но его отставка нанесёт удар по национальной безопасности». Так что лучше молчать, терпеть и не мешать людям у власти чувствовать себя вечными.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

