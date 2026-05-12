Сбежавшую капибару ищут по следам зубов

Редакция PRESS 12 мая, 2026 10:21

Животные 0 комментариев

В Великобритании продолжается необычная история с беглянкой, которую, кажется, выдают не следы лап, а обеденное меню.

Из зоопарка Marwell Zoo недалеко от Винчестера ещё в марте сбежала капибара по имени Самба. Самое эффектное в этой истории — она исчезла всего через сутки после прибытия в зоопарк.

С тех пор животное ищут уже не первую неделю. Последнее подтверждённое наблюдение было 22 марта, но позже в зоопарк начали поступать новые сообщения от местных жителей. Правда, без фото и видео проверить их оказалось сложно: в этой местности можно спутать капибару с мунтжаками — небольшими оленями, которые издалека тоже выглядят подозрительно подхоже.

Но затем появилась улика, которая звучит почти как из лесного детектива.

По словам представителей зоопарка, один из речных смотрителей сообщил, что видел животное, которое кормилось растительностью на берегу. Саму беглянку рассмотреть не удалось — мешали густые заросли. Зато на месте остались следы: характерные укусы и высота объеденных растений были похожи именно на работу капибары.

В зоопарке надеются, что это могла быть Самба.

Последний возможный сигнал поступил с района Highbridge Road. Команда выехала на место, но животное снова не нашли. Теперь там установили фотоловушку, чтобы поймать беглянку хотя бы на камеру.

Местных жителей просят продолжать сообщать о любых подозрительных встречах. В зоопарке считают, что у Самбы есть шанс спокойно держаться на свободе: вокруг достаточно съедобной зелени и мест, где можно укрыться.

Тем временем её сестра Танго остаётся в зоопарке и, как сообщают сотрудники, чувствует себя хорошо — отдыхает на солнце и дремлет в сене, пока для неё готовят новый дом.

А Самба, похоже, пока выбрала другой вариант отпуска.
 
 
 
 

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

