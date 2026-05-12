Сбежавшую капибару ищут по следам зубов

Из зоопарка Marwell Zoo недалеко от Винчестера ещё в марте сбежала капибара по имени Самба. Самое эффектное в этой истории — она исчезла всего через сутки после прибытия в зоопарк.

С тех пор животное ищут уже не первую неделю. Последнее подтверждённое наблюдение было 22 марта, но позже в зоопарк начали поступать новые сообщения от местных жителей. Правда, без фото и видео проверить их оказалось сложно: в этой местности можно спутать капибару с мунтжаками — небольшими оленями, которые издалека тоже выглядят подозрительно подхоже.

Но затем появилась улика, которая звучит почти как из лесного детектива.

По словам представителей зоопарка, один из речных смотрителей сообщил, что видел животное, которое кормилось растительностью на берегу. Саму беглянку рассмотреть не удалось — мешали густые заросли. Зато на месте остались следы: характерные укусы и высота объеденных растений были похожи именно на работу капибары.

В зоопарке надеются, что это могла быть Самба.

Последний возможный сигнал поступил с района Highbridge Road. Команда выехала на место, но животное снова не нашли. Теперь там установили фотоловушку, чтобы поймать беглянку хотя бы на камеру.

Местных жителей просят продолжать сообщать о любых подозрительных встречах. В зоопарке считают, что у Самбы есть шанс спокойно держаться на свободе: вокруг достаточно съедобной зелени и мест, где можно укрыться.

Тем временем её сестра Танго остаётся в зоопарке и, как сообщают сотрудники, чувствует себя хорошо — отдыхает на солнце и дремлет в сене, пока для неё готовят новый дом.

А Самба, похоже, пока выбрала другой вариант отпуска.







