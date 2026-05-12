The Economist: Украина, похоже, перехватила инициативу у РФ

Украина, как кажется, впервые за последние три года перехватила у России инициативу в войне. Такое наблюдение опубликовал 10 мая журнал The Economist на своем сайте. "Пройдя через суровую зиму, когда ее города и энергосистема почти каждую ночь подвергались массированным атакам российских дронов и ракет, Украина сейчас меняет ситуацию. Почти каждым своим действием она наносит России все более крупный ущерб", - говорится в статье.

Как напоминают авторы, "ожидаемое весеннее наступление России оказалось пустышкой", а в апреле 2026 года ВС РФ впервые с августа 2024 года (когда ВСУ захватили часть Курской области РФ) потеряли больше территорий, чем смогли занять. По подсчетам The Economist, основанным на картах, опубликованных американским Институтом изучения войны (ISW), за последние 30 дней Россия потеряла контроль над территорией площадью 133 квадратных метров.

Успешные атаки украинских БПЛА по объектам в России

В то же время растут масштабы, дальность и интенсивность операций Украины по нанесению ударов в глубину территории России, отмечается в публикации. "В марте Украина впервые превзошла Россию по количеству нанесенных ударов с помощью беспилотников дальнего действия, - констатируют авторы. - Регулярно наносятся удары по экономическим и военным объектам, расположенным почти в 2000 км от украинской границы. Таким образом, 70 % населения России оказывается в зоне досягаемости украинских беспилотников".

Судя по данным в публикации The Economist, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла убитыми и тяжело ранеными 1,4 млн человек, ее военные потери составляют 35 000 человек в месяц.

По оценке сэра почетного профессора факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Лоуренса Фридмана, решающее значение для развития ситуации в войне будут иметь ближайшие несколько месяцев, которые покажут, сможет ли Россия противопоставить что-либо успехам Украины в области БПЛА и собирает ли она значительные силы для летнего наступления.

11 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по окончании встречи глав МИД государств Европейского Союза в Брюсселе заявила, что Украина находится сейчас в гораздо лучшей позиции, чем год назад, тогда как президент РФ Владимир Путин - "в более слабой позиции, чем когда-либо".