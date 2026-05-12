Силиня объясняет, что во время молитвы она услышала голос Бога, который сказал ей, что она не должна отказываться от предложенной ей должности в политике.

16 августа 2023 года, после неожиданной отставки Кришьяниса Кариньша, партия «Новое единство» выдвинула Силиню своим кандидатом на пост премьер-министра. 15 сентября Сейм выразил доверие к ее кабинету (53 голоса «за»).

После переговоров была сформирована коалиция из трех партий. Силиня стала второй женщиной в истории Латвии, занявшей пост премьер-министра.