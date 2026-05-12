Силина рассказала, почему согласилась стать премьером: «Я услышала голос Бога» (3)

Редакция PRESS 12 мая, 2026 14:29

3 комментариев

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня на конференции христианского движения «Альфа» в Лондоне рассказала, что однажды услышала голос Бога, который предсказал ей, что она станет премьер-министром, сообщает nra.lv со ссылкой на Jauns.lv.

Силиня объясняет, что во время молитвы она услышала голос Бога, который сказал ей, что она не должна отказываться от предложенной ей должности в политике.

16 августа 2023 года, после неожиданной отставки Кришьяниса Кариньша, партия «Новое единство»  выдвинула Силиню своим кандидатом на пост премьер-министра. 15 сентября Сейм выразил доверие к ее кабинету (53 голоса «за»).

После переговоров была сформирована коалиция из трех партий. Силиня стала второй женщиной в истории Латвии, занявшей пост премьер-министра.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (3)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (3)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (3)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (3)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (3)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (3)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (3)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

