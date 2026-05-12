Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Лучше +20 евро к пенсии или несколько тысяч на лечение сейчас? Автор идеи по 2-му пенсионному уровню (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 12 мая, 2026 14:54

Новости Латвии 1 комментариев

В настоящее время в пенсионном 2-м уровне насчитывается около 1,3 миллиона участников. Из них примерно у 700 тысяч накопления в пенсионном 2-м уровне составляют не более 5 тысяч евро. Если посчитать по-простому, получается, что, выйдя на пенсию, эти люди будут ежемесячно получать в дополнение к базовой пенсии примерно 20 евро, заявил Гирт Бумберс, автор инициативы на ManaBalss.lv о возможности добровольного снятия накопленного капитала 2-го уровня пенсионного обеспечения в передаче «Что происходит в Латвии?» (LTV).

Он подчеркивает, что угрозы банков о том, что пенсионеры таким образом лишатся возможности покупать лекарства, неадекватны: сколько лекарств можно купить за 20 евро уже сегодня, не говоря уж об их стоимости через 10 и 20 лет?

В комментариях люди в основном поддерживают возможность снять накопления 2-го уровня пенсионного фонда и уже сегодня использовать их для улучшения качества своей жизни, в том числе здоровья.

-Через двадцать лет стоимость этих 20 евро составит едва ли 2 евро.

-Этот 2-й уровень пенсионного обеспечения — одна из крупнейших государственных афер.

-Ну конечно, государство предлагает вам потратить ваши накопленные деньги на цель (здоровье), на которую государство не нашло денег в течение 30 лет... Эту задачу государство должно было решить за свой счет, вместо того. чтобы тратить на вечеринках, в VIP-залах и т. д. деньги  налогоплательщиков?

-Кому принадлежит деньги!!! Тем, кто их заработал!!!! Верните, если они еще есть... в чем я очень сомневаюсь.... пусть люди сами решают, что с ними делать!!!! Банки играют на биржах с Нашими деньгами... В игре есть тенденция проигрывать... но не деньги банков...только когда нужно возвращать....начинаются умные разговоры, потому что денег нет...

...Ранее сообщалось, что правительство на заседании 7 мая пообещало вернуться к вопросу о возможности для людей самим выбирать, что делать с накоплениями 2-го уровня пенсионного обеспечения, 14 мая. Одна из версий — разрешить снятие накоплений, если деньги нужны для улучшения здоровья.

На портале e.cvk.lv идет сбор подписей за инициативу о проведении народного голосования: определить возможности выбора использования пенсионного капитала участника накопительной пенсионной схемы. На данный момент инициативу поддержали 41 727 человек, резюмирует "Неаткарига".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Важно 23:10

Важно 1 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Важно 19:52

Важно 1 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

Мир 19:18

Мир 1 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Важно 19:17

Важно 1 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Важно 17:02

Важно 1 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Важно 16:52

Важно 1 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать