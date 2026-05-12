Он подчеркивает, что угрозы банков о том, что пенсионеры таким образом лишатся возможности покупать лекарства, неадекватны: сколько лекарств можно купить за 20 евро уже сегодня, не говоря уж об их стоимости через 10 и 20 лет?

В комментариях люди в основном поддерживают возможность снять накопления 2-го уровня пенсионного фонда и уже сегодня использовать их для улучшения качества своей жизни, в том числе здоровья.

-Через двадцать лет стоимость этих 20 евро составит едва ли 2 евро.

-Этот 2-й уровень пенсионного обеспечения — одна из крупнейших государственных афер.

-Ну конечно, государство предлагает вам потратить ваши накопленные деньги на цель (здоровье), на которую государство не нашло денег в течение 30 лет... Эту задачу государство должно было решить за свой счет, вместо того. чтобы тратить на вечеринках, в VIP-залах и т. д. деньги налогоплательщиков?

-Кому принадлежит деньги!!! Тем, кто их заработал!!!! Верните, если они еще есть... в чем я очень сомневаюсь.... пусть люди сами решают, что с ними делать!!!! Банки играют на биржах с Нашими деньгами... В игре есть тенденция проигрывать... но не деньги банков...только когда нужно возвращать....начинаются умные разговоры, потому что денег нет...

...Ранее сообщалось, что правительство на заседании 7 мая пообещало вернуться к вопросу о возможности для людей самим выбирать, что делать с накоплениями 2-го уровня пенсионного обеспечения, 14 мая. Одна из версий — разрешить снятие накоплений, если деньги нужны для улучшения здоровья.

На портале e.cvk.lv идет сбор подписей за инициативу о проведении народного голосования: определить возможности выбора использования пенсионного капитала участника накопительной пенсионной схемы. На данный момент инициативу поддержали 41 727 человек, резюмирует "Неаткарига".