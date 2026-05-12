«Папина лысина и его застала»: белорусский принц Николай Лукашенко резко постарел за год

Сейчас пользователи Сети активно обсуждают внешность внезапно «постаревшего» сына президента Республики Беларусь Николая. В августе парню исполнится только 22 года, однако, как заметили его преданные поклонницы, краш уже стал терять красивые светлые волосы.

«Пришло время Коленьке делать пересадку, папина лысина и белорусского принца застала», «А наш краш уже и не такой симпотяжка, пора искать новую цель», «Вроде еще совсем молодой, а уже лысеть начал», «Ну нет! Что произошло с моим принцем. Коля, срочно беги на пересадку волос, пока еще не совсем поздно», «У нашего Коли один год идет за 10 лет. Девочки, я просто не понимаю, что вообще с ним стало», «История Бенджамина Баттона на белорусский лад», — высказались на этот счет девушки и женщины.

Поклонники из другого лагеря утверждают, что наследник батьки в любом случае хорош, как ни крути. Некоторых дам волнует и то, что он все еще не женат. Девушки грезят закрутить роман с младшим наследником Александра Лукашенко.

«Не ваш, вот вы все и беситесь в комментариях», «Все равно он красивый мужчина!», «Что пристали к парню? Очень красивый», «Даже если он будет с прической своего отца, то я выйду за него замуж», «Да, лысеет… Но это ведь наш краш!»; «Все мы „красавцы“, когда не выспимся, а внешность у парня на самом деле очень интересная», «Сглазили его злые языки», — написали заступницы.

Девушки давно положили глаз на сына президенте. Парень не только хорош собой, но и обладает изысканными манерами, как самый настоящий принц — галантный, скромный, обходительный, образованный, спортивный. В общем-то полный комплект для настоящего мужчины! На публичных мероприятиях Николай не перетягивает внимание на себя и следит за речью.

При этом личность матери Лукашенко-младшего до сих пор неизвестна. Сам парень отмечал, что родительница предпочитает спокойную размеренную жизнь и работает обычным врачом. Если верить слухам, то его могла родить Ирина Абельская, которая когда-то была личным доктором Лукашенко.

В общей сложности у Александра Григорьевича трое сыновей и семеро внуков. Старший Виктор является президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии. Он давно женился и успел обзавестись четырьмя детьми, у него есть две дочки Виктория и Валерия, сыновья Александр и Ярослав. Средний Дмитрий тоже давно не холост, он является многодетным отцом и воспитывает трех дочерей: Дарью, Анастасию и Александру.