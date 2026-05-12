НАТО 2.0 — без США, но с Японией и Южной Кореей: экс-генсек альянса предложил идею

Союз мог бы называться D7 - по аналогии с G7, считает Расмуссен. И буква "D" означала бы "демократия".

Внутри такого союза угрозы в адрес друг друга, разумеется, были бы недопустимы, заявил политик, имея в виду действия США против Дании в споре вокруг Гренландии. По его мнению, подобное поведение вредит демократиям мира и служит лишь интересам автократов - таких как президент России Владимир Путин.



Напомним, что в начале июля в Анкаре пройдет ежегодный саммит НАТО, который рискует стать очередным раундом выяснений отношений между США и европейскими союзниками по Альянсу.