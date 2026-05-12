Как рассказывают зрители, Меладзе традиционно решил устроить интерактив с залом и пригласил одну из девушек спеть вместе с ним. Подобные моменты уже давно стали своеобразной частью его концертов — артист регулярно общается с публикой, шутит и нередко дает фанатам возможность почувствовать себя настоящими звездами на сцене.

Однако в этот раз ситуация пошла не совсем по привычному сценарию. По словам очевидцев, девушка заметно разволновалась и не смогла попасть в тональность композиции. После нескольких попыток продолжить дуэт певец, улыбаясь, остановил выступление поклонницы и жестом показал, что ей лучше вернуться в зал.

Видео с этого момента быстро разошлось по социальным сетям и вызвало бурное обсуждение среди пользователей. Одни посчитали поступок артиста слишком резким, другие же отметили, что Меладзе постарался сделать это максимально деликатно и без публичного унижения девушки.

Некоторые зрители также обратили внимание, что артист, несмотря на неловкость ситуации, старался сохранить легкую атмосферу концерта и перевести все в шутку. Сам певец пока никак не прокомментировал произошедшее.

Тем не менее эпизод уже стал одной из самых обсуждаемых тем после рижского концерта, а пользователи продолжают активно делиться кадрами и спорить о том, где проходит грань между концертным шоу и неловким моментом для поклонников.