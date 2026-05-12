Загорелся! Но чуть-чуть… Из самолёта Turkish Airlines эвакуировали пассажиров (ВИДЕО)

Специалисты рассматривают несколько версий случившегося, включая жесткую посадку, возможные проблемы с давлением в колесах или техническую неисправность. По факту инцидента начато расследование, сообщает Kathmandu Post.

"На борту находились 288 человек, среди них 11 членов экипажа. Все пассажиры были эвакуированы с использованием аварийных надувных трапов. По информации авиакомпании, в результате происшествия два человека получили легкие травмы", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Денвера.