Стартовали учения «Trojan Footprint 2026»

Эти международные учения демонстрируют коллективную готовность и уникальную способность сил специальных операций действовать быстро и эффективно в сложных условиях для обеспечения региональной безопасности.

Учения проходят на нескольких полигонах по всему европейскому театру военных действий, в них принимают активное участие Болгария, Хорватия, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Северная Македония, Польша и Румыния. Благодаря синхронизации многонациональных сил учения подчеркивают уникальную стратегическую ценность сил специальных операций для объединенных вооруженных сил и подтверждают единую и коллективную приверженность защите общих интересов безопасности.

"Мы работаем вместе с невероятно боеспособными силами специальных операций во всех сферах, осуществляя жизненно важный обмен тактиками, методами и процедурами, специфичными для данного региона. Эти учения гарантируют, что благодаря обмену знаниями и усвоенным урокам каждая страна-участница станет сильнее, гибче и будет действовать в полном единстве в рамках нашей коллективной обороны", - сказал генерал-лейтенант армии США Ричард Энгл, командующий Командованием специальных операций США в Европе и Командованием специальных операций НАТО.

Учения служат динамичным полигоном для оттачивания тактики, тестирования передовых технологий и разработки инновационных оперативных концепций. Такой акцент на инновациях гарантирует, что силы специальных операций США и стран-союзников останутся на переднем крае современного военного дела, готовые адаптироваться и преодолевать любые возникающие вызовы безопасности быстро, скоординированно и точно.

С момента своего создания в 2016 году "Trojan Footprint" превратились в главные и крупнейшие в Европе учения под руководством сил специальных операций. Являясь регулярными крупномасштабными глобальными учениями, проводимыми раз в два года, "Trojan Footprint 2026" объединяют ВВС, армию, морскую пехоту, ВМС и Космические силы США с силами стран-союзников, демонстрируя международное сотрудничество, необходимое для поддержания боеготовых и надежных сил.

Учения "Trojan Footprint 2026" обеспечивают развертывание устойчивых сил для сдерживания агрессии и защиты региональной безопасности, служа свидетельством надежных партнерских отношений, которые необходимы для защиты общих интересов всех стран-участниц.