Стартовали учения «Trojan Footprint 2026»

Редакция PRESS 12 мая, 2026 12:15

Мир 0 комментариев

Scanpix/ REUTERS/Remo Casilli

Командование специальных операций США в Европе (SOCEUR) во вторник начало свои крупнейшие учения под руководством сил специальных операций "Trojan Footprint 2026". В маневрах примут участие около 1000 американских военнослужащих и 2000 бойцов спецназа из 23 стран-союзников и партнеров НАТО, включая Эстонию, Латвию и Литву.

Эти международные учения демонстрируют коллективную готовность и уникальную способность сил специальных операций действовать быстро и эффективно в сложных условиях для обеспечения региональной безопасности.

Учения проходят на нескольких полигонах по всему европейскому театру военных действий, в них принимают активное участие Болгария, Хорватия, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Северная Македония, Польша и Румыния. Благодаря синхронизации многонациональных сил учения подчеркивают уникальную стратегическую ценность сил специальных операций для объединенных вооруженных сил и подтверждают единую и коллективную приверженность защите общих интересов безопасности.

"Мы работаем вместе с невероятно боеспособными силами специальных операций во всех сферах, осуществляя жизненно важный обмен тактиками, методами и процедурами, специфичными для данного региона. Эти учения гарантируют, что благодаря обмену знаниями и усвоенным урокам каждая страна-участница станет сильнее, гибче и будет действовать в полном единстве в рамках нашей коллективной обороны", - сказал генерал-лейтенант армии США Ричард Энгл, командующий Командованием специальных операций США в Европе и Командованием специальных операций НАТО.

Учения служат динамичным полигоном для оттачивания тактики, тестирования передовых технологий и разработки инновационных оперативных концепций. Такой акцент на инновациях гарантирует, что силы специальных операций США и стран-союзников останутся на переднем крае современного военного дела, готовые адаптироваться и преодолевать любые возникающие вызовы безопасности быстро, скоординированно и точно.

С момента своего создания в 2016 году "Trojan Footprint" превратились в главные и крупнейшие в Европе учения под руководством сил специальных операций. Являясь регулярными крупномасштабными глобальными учениями, проводимыми раз в два года, "Trojan Footprint 2026" объединяют ВВС, армию, морскую пехоту, ВМС и Космические силы США с силами стран-союзников, демонстрируя международное сотрудничество, необходимое для поддержания боеготовых и надежных сил.

Учения "Trojan Footprint 2026" обеспечивают развертывание устойчивых сил для сдерживания агрессии и защиты региональной безопасности, служа свидетельством надежных партнерских отношений, которые необходимы для защиты общих интересов всех стран-участниц.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

