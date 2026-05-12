Определимся на этой неделе: «Прогрессивные» думают над работой в коалиции

Шуваев сообщил, что во время разговора с президентом обсуждались недостатки в действиях утром 7 мая, когда в воздушное пространство Латвии из России залетели беспилотные летательные аппараты, и эти ошибки необходимо углубленно проанализировать. Он отметил, что речь идет также о способности Национальных вооруженных сил (НВС) своевременно идентифицировать дроны, что, по его мнению, в то утро не сработало.

Руководитель фракции "Прогрессивных" подчеркнул, что еще один вопрос касается обязанности Государственной пожарно-спасательной службы по требованию НВС распространять оповещения по сотовой сети, чего, по словам Шуваева, также не произошло.

Представитель "Прогрессивных" обратил внимание на вызовы, связанные с деятельностью Центра кризисного управления, и напомнил, что ряд законов, которые следовало рассмотреть и принять до 31 декабря 2025 года, например, о каталоге национальных рисков, так и не принят, и ответственность за это лежит на премьер-министре Эвике Силине ("Новое Единство").

"Мы указали президенту на несколько вещей, которые не сработали. Решение премьера искать виновных только в Министерстве обороны является чрезвычайно политизированным и, на наш взгляд, безответственным, поскольку это создает ситуацию, когда мы начинаем сомневаться в НВС и не оцениваем честно и открыто вопросы всей системы", - сказал Шуваев.

Представители "Прогрессивных" разъяснили президенту свою позицию, согласно которой действия премьер-министра уже с утра пятницы свидетельствовали о том, что этот вопрос будет политизирован. Шуваев подчеркнул, что это убедило "Прогрессивных" в необходимости действовать, чтобы предотвратить втягивание НВС в политическую кампанию.

"Для фракции "Прогрессивных" важно задать все эти вопросы премьеру, что мы надеемся сделать завтра", - сказал руководитель фракции.

Как сообщалось, после решения премьер-министра освободить от должности министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные") партия заявила, что Силиня не способна ответственно руководить правительством. "Прогрессивные" намерены встретиться с Силиней, прежде чем объявить окончательное решение о дальнейших действиях. Планируется, что встреча состоится в среду.

Руководство "Нового Единства" не дает ясного видения, как планируется урегулировать напряженные отношения с "Прогрессивными", чтобы коалиция продолжила работу.

Решение потребовать отставки Спрудса премьер-министр приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на проблемы в сфере обороны, в результате чего министр лишился ее доверия.

"Новое Единство" упоминает и другие причины, которые накапливались в течение длительного периода, а именно, Спрудса упрекают в ⁠высокой (около 40%) текучести кадров в Министерстве обороны и ⁠неспособности сработаться с двумя госсекретарями.

В свою очередь, Спрудс объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты с дронами и пытаясь предотвратить втягивание армии в политические игры.