Сливают в ливнёвку? Выяснилась причина белой пены на Даугаве у променада в Кенгарагсе. ФОТО

По сообщению местных жителей, это не первый такой случай.

Press.lv обратился за комментарием в департамент жилья и среды Рижской думы. В Управлении окружающей среды сообщили, что после получения информации о возможном загрязнении специалисты обследовали выпуск ливневой канализации.

Проверка показала, что из коллектора дождевых вод в Даугаву действительно поступает вода, образующая у места слива белую пену. По предварительной оценке, это может быть связано с повышенным содержанием поверхностно-активных веществ — вероятнее всего, моющих средств — в ливневых стоках.

В департаменте подчеркнули, что существенной угрозы общему качеству воды в Даугаве сейчас не выявлено. Однако подобная ситуация считается недопустимой, поскольку в систему дождевой канализации, вероятно, попадают неочищенные сточные воды с прилегающей территории.

Точный источник загрязнения установить сложно, так как в систему поступают стоки с большой территории в районе улицы Латгалес. О произошедшем также проинформирована Государственная служба окружающей среды.