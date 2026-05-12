Лучшего кандидата найти трудно! Силиня хвалит свой выбор и полковника Мелниса

Премьер отметила, что вопрос обращен к Сейму, в том числе к оппозиции - могут ли они предложить лучшего кандидата и сможет ли он обеспечить результат, который "сейчас нужен всем нам".

Глава правительства подчеркнула, что готова обсуждать этот вопрос со всеми парламентскими фракциями.

Как сообщалось, после решения премьер-министра освободить от должности представляющего "Прогрессивных" министра обороны Андриса Спрудса партия заявила, что Силиня не способна ответственно руководить правительством. "Прогрессивные" намерены встретиться с Силиней, прежде чем объявить окончательное решение о дальнейших действиях. Планируется, что встреча состоится в среду.

Руководство "Нового Единства" не дает ясного видения, как планируется урегулировать напряженные отношения с "Прогрессивными", чтобы коалиция продолжила работу.

Решение потребовать отставки Спрудса премьер-министр приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на проблемы в сфере обороны, в результате чего министр лишился ее доверия.

"Новое Единство" упоминает и другие причины, которые накапливались в течение длительного периода, а именно, Спрудса упрекают в ⁠высокой (около 40%) текучести кадров в Министерстве обороны и ⁠неспособности сработаться с двумя госсекретарями.

В свою очередь, Спрудс объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты с дронами и пытаясь предотвратить втягивание армии в политические игры.