Из-за жалобы Минземледелия Госконтроль пока не озвучит результаты ревизии по Latvijas valsts meži

Жалобу Минземледелия на отчет о ревизии Госконтроль планирует рассмотреть 18 мая.

Как сообщалось, Минземледелия не согласно с выводами Госконтроля, сделанными в ходе ревизии эффективности надзора за LVM, поэтому министерство обжаловало решение об утверждении отчета.

С учетом того, что отчет о ревизии имеет статус информации ограниченного доступа и жалоба будет рассматриваться на закрытом заседании совета Госконтроля, более подробные комментарии будут предоставлены после ее рассмотрения и принятия окончательного решения об утверждении отчета.

Как сообщалось, Госконтроль планировал представить результаты ревизии "Эффективность надзора за АО "Latvijas valsts meži" в среду, 13 мая.

Как пояснила представитель Госконтроля Гунта Кревица, в ходе ревизии оценивались процессы управления государственными лесами, распределение ответственности и целесообразность использования публичных ресурсов.

Руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев ранее заявил, что после соответствующих выводов Госконтроля по так называемому делу лесопромышленников закономерным было бы потребовать отставки министра земледелия Армандса Краузе (Союз зеленых и крестьян).

Он высказал мнение, что, возможно, у действий премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"), разрушающей свое правительство, есть иные причины. "По делу о растрате 50 млн евро по делу лесопромышленников прокуратура уже начала уголовный процесс, на что премьер-министр никак не отреагировала и не потребовала отставки министра Краузе, а, наоборот, пыталась его защитить", - сказал Шуваев.

Он отметил, что в ревизионном отчете Госконтроля по делу лесопромышленников, возможно, будет много новых фактов. "Если там будут конкретные моменты ответственности, логично, что у нас тоже возникнут вопросы", - сказал Шуваев, отвечая на вопрос о требовании отставки Краузе.