Ужасающая находка во время поисков янтаря на берегу Балтийского моря

Обломок конечности передан на экспертизу, устанавливается его владелец. Дело расследуют полиция и прокуратура.

«Остальные части тела пока не найдены», — заявил пресс-секретарь полиции Гданьска. По его словам, сообщение об инциденте поступило в полицию поздно вечером 9 апреля.

«На острове, недалеко от входа на пляж № 13, во время сбора янтаря была обнаружена человеческая рука . На месте происшествия работают сотрудники полиции под надзором прокуратуры. Проведен осмотр места происшествия, обыск территории, а конечность изъята для экспертизы», — сообщил пресс-секретарь.

На данный момент в этом районе не обнаружено других фрагментов человеческого тела.

«В настоящее время ведётся расследование с целью установить, кому принадлежала эта рука. Мы проверяем наши базы данных, реестры пропавших без вести», — добавил он.

Сообщается, что рука могла находиться в воде около двух недель. Расследованием этого дела занимается Гданьская окружная прокуратура, начато досудебное расследование по обвинению в непредумышленном убийстве.

Местные чиновники заявили, что в настоящее время рассматриваются различные сценарии, в том числе версия о том, что останки могли быть принесены течениями из другого региона Балтийского моря.

...Возможно и из Латвии...