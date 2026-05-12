Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Смело! Трамп ввёл санкции против Китая прямо накануне своего визита в Пекин

Редакция PRESS 12 мая, 2026 10:10

Мир 0 комментариев

Правительство США объявило о введении санкций против трех физических лиц и девяти компаний из ОАЭ, Гонконга и Омана за содействие поставкам иранской нефти в Китай, сообьщает Reuters. В американском Минфине уточнили, что новые ограничения направлены на тех, кто помогал Корпусу стражей исламской революции (КСИР) продавать нефть на китайский рынок и зарабатывал на этом сотни миллионов долларов.

Глава министерства Скотт Бессент подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа продолжит применять санкции, чтобы лишить иранское правительство и армию финансирования для покупки оружия, поддержки своих прокси-сил на Ближнем Востоке и реализации ядерной программы. Кроме того, Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до $15 млн за информацию, которая поможет раскрыть финансовые механизмы КСИР. Вашингтон ввел новые санкции перед визитом Трампа в Пекин, где он проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что глава Белого дома будет оказывать давление на китайского лидера, чтобы он помог решить конфликт с Ираном и восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив, отмечает Reuters.

Между тем, по словам источников CNN, Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры о прекращении войны, и начинается склоняться к варианту возобновления боевых действий. В частности, глава Белого дома «теряет терпение» из-за блокады Ормузского пролива, через который на мировой рынок поступало до 20% нефти и около 30% сжиженного природного газа (СПГ). При этом в Пентагоне, по данным CNN, выступают за более агрессивный подход к Ирану с целью заставить его пойти на сделку.

Последнее мирное предложение Тегерана, в котором обсуждение ядерной программы откладывалось на более поздний срок, Трамп назвал «глупым». «Я бы назвал это самым слабым соглашением на данный момент. Ту чепуху, которую они нам прислали, я даже не дочитал до конца», — подчеркнул глава Белого дома. В то же время, как отметили собеседники CNN, Трамп пока не принял решение по поводу дальнейших действий в отношении Ирана и вряд ли примет его до отъезда в Китай, который запланирован на 12 мая.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать