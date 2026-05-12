Смело! Трамп ввёл санкции против Китая прямо накануне своего визита в Пекин

Глава министерства Скотт Бессент подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа продолжит применять санкции, чтобы лишить иранское правительство и армию финансирования для покупки оружия, поддержки своих прокси-сил на Ближнем Востоке и реализации ядерной программы. Кроме того, Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до $15 млн за информацию, которая поможет раскрыть финансовые механизмы КСИР. Вашингтон ввел новые санкции перед визитом Трампа в Пекин, где он проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что глава Белого дома будет оказывать давление на китайского лидера, чтобы он помог решить конфликт с Ираном и восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив, отмечает Reuters.

Между тем, по словам источников CNN, Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры о прекращении войны, и начинается склоняться к варианту возобновления боевых действий. В частности, глава Белого дома «теряет терпение» из-за блокады Ормузского пролива, через который на мировой рынок поступало до 20% нефти и около 30% сжиженного природного газа (СПГ). При этом в Пентагоне, по данным CNN, выступают за более агрессивный подход к Ирану с целью заставить его пойти на сделку.

Последнее мирное предложение Тегерана, в котором обсуждение ядерной программы откладывалось на более поздний срок, Трамп назвал «глупым». «Я бы назвал это самым слабым соглашением на данный момент. Ту чепуху, которую они нам прислали, я даже не дочитал до конца», — подчеркнул глава Белого дома. В то же время, как отметили собеседники CNN, Трамп пока не принял решение по поводу дальнейших действий в отношении Ирана и вряд ли примет его до отъезда в Китай, который запланирован на 12 мая.