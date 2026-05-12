"Вы бы дали свой телефон ребенку, который просит позвонить? Недавно меня шокировало равнодушие людей. Я сижу на работе, звонит незнакомый номер, я поднимаю трубку, и это моя дочь (15 лет). Оказывается, она села на поезд на станции Засулаукас, чтобы поехать в Огре. Приложение Vivi глючит — обычно помогает перезагрузка телефона, но ребенок умудрился ввести неправильный PIN-код, и телефон заблокирован. У неё нет с собой кошелька, телефон заблокирован, не может купить билет. В поезде в Риге попросила людей позвонить мне, и только четвертый пассажир разрешил", - рассказывает Санита.

Эта история вызвала широкое обсуждение. Многие писали, что участившиеся случае мошенничества заставляют их быть осторожными. Кто-то отметил, что может позвонить маме ребенка, если ты продиктует телефон, но свой мобильный аппарт из рук не выпустит.

"С подростками всё как с пчёлами — говори не говори, пока сама не попадётся. Сегодня кошелёк в сумке, завтра — на столе. Теперь она поняла и носит с собой все PUK-коды для SIM-карт для разблокировки телефона :)", - говорит Санта об этом опыте.