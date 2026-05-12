Обвиняемый в убийстве жены сбежал в Италию — и теперь просит не возвращать его в Техас

39-летний Ли Гилли из Техаса должен был вскоре предстать перед судом по делу об убийстве своей беременной жены Кристы Гилли. Но за несколько недель до процесса он, по данным американских властей, срезал электронный браслет, покинул США и оказался в Италии.

На этом история не закончилась. В аэропорту Милана его задержали с фальшивыми бельгийскими документами. По версии следствия, он въехал под чужим именем — Lejeune Jean Luc Olivier.

В Италии Гилли заявил, что невиновен, больше не верит американской судебной системе и просит не отправлять его обратно. Его аргумент — в Техасе по делам об убийстве теоретически возможна смертная казнь. При этом пока неясно, будут ли прокуроры действительно её требовать.

Дело началось в октябре 2024 года. Гилли сам вызвал помощь, сообщив, что его жена не реагирует. Позже патологоанатом установил причиной смерти сдавление шеи и верхней части спины. Мужчине предъявили обвинение в убийстве жены и нерождённого ребёнка.

Суд в Италии уже подтвердил законность его задержания. Теперь он остаётся под стражей, пока не решится вопрос с возможной экстрадицией.

И вот здесь история становится почти юридическим триллером: Италия традиционно не выдаёт людей в страны, где им может грозить смертная казнь. Поэтому бегство из Техаса в Европу может превратиться не только в криминальный эпизод, но и в спор между двумя правовыми системами.

Пока же у этой истории странный финал на паузе: человек, который должен был сидеть в зале суда в Хьюстоне, теперь сидит в итальянской тюрьме и убеждает судью, что возвращать его домой нельзя.