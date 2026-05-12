Обвиняемый в убийстве жены сбежал в Италию — и теперь просит не возвращать его в Техас

Редакция PRESS 12 мая, 2026 12:18

Всюду жизнь 0 комментариев

Американская криминальная история внезапно получила итальянский поворот.

39-летний Ли Гилли из Техаса должен был вскоре предстать перед судом по делу об убийстве своей беременной жены Кристы Гилли. Но за несколько недель до процесса он, по данным американских властей, срезал электронный браслет, покинул США и оказался в Италии.

На этом история не закончилась. В аэропорту Милана его задержали с фальшивыми бельгийскими документами. По версии следствия, он въехал под чужим именем — Lejeune Jean Luc Olivier.

В Италии Гилли заявил, что невиновен, больше не верит американской судебной системе и просит не отправлять его обратно. Его аргумент — в Техасе по делам об убийстве теоретически возможна смертная казнь. При этом пока неясно, будут ли прокуроры действительно её требовать.

Дело началось в октябре 2024 года. Гилли сам вызвал помощь, сообщив, что его жена не реагирует. Позже патологоанатом установил причиной смерти сдавление шеи и верхней части спины. Мужчине предъявили обвинение в убийстве жены и нерождённого ребёнка.

Суд в Италии уже подтвердил законность его задержания. Теперь он остаётся под стражей, пока не решится вопрос с возможной экстрадицией.

И вот здесь история становится почти юридическим триллером: Италия традиционно не выдаёт людей в страны, где им может грозить смертная казнь. Поэтому бегство из Техаса в Европу может превратиться не только в криминальный эпизод, но и в спор между двумя правовыми системами.

Пока же у этой истории странный финал на паузе: человек, который должен был сидеть в зале суда в Хьюстоне, теперь сидит в итальянской тюрьме и убеждает судью, что возвращать его домой нельзя.

 

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

