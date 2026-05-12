В Эстонии сняли и потратили, в том числе на азартные игры»: Штейнбука критикует идею дать доступ ко 2-му уровню пенсий

«К сожалению, когда такая большая глобальная неопределенность, людям естественно хочется тратить сейчас, а не думать о старости», — сказала Штейнбука, отметив, что с точки зрения государства принятие таких поправок к закону было бы недальновидным.

Кроме того, пенсионные фонды являются источником развития рынков капитала, отметила эксперт.

Законопроект, представленный партией «Латвия на первом месте» (LPV), который предусматривает возможность снятия накоплений второго уровня пенсионного фонда и в отношении которого начат сбор подписей для инициирования референдума, «фактически умещается на листе формата А4», заявила в эфире член Центральной избирательной комиссии (ЦИК), судья Верховного суда Марика Сенкане.

Сенкане указала, что если законопроект будет поддержан на референдуме, он вступит в силу в том виде, в каком он разработан.

«Не будет проводиться никаких экспертиз, оценок влияния на бюджет, как это было бы в случае, если бы такой законопроект продвигал парламент. А этот законопроект также должен соответствовать всем принципам надлежащего законодательства, и, самое главное, он должен соответствовать Конституции как закону высшей силы, а также, как кусочек пазла, вписываться в правовую систему Латвии. Тогда для введения этого законопроекта в действие не потребуются дополнительные поправки и, главное, он не вызовет потрясения системы».

Она назвала снятие средств со счетов второго уровня пенсионного фонда «игрой с огнем» и подчеркнула, что этот вопрос не подлежит политизации. Его необходимо тщательно взвесить.