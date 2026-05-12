Люди мажут это на лицо — и готовы платить: как слизь улиток стала бьюти-хитом

Но именно такой ингредиент стал одним из символов корейской косметики. Улиточный муцин добавляют в кремы, эссенции, маски и сыворотки. На полке это выглядит как обычный красивый уход. А за красивой баночкой стоит то, что улитка выделяет для себя.

В новом репортаже CNN актёр Дэниел Дэ Ким отправился искать источник одного из самых необычных ингредиентов K-beauty. И нашёл не лабораторную магию, а вполне живых улиток.

Конечно, в косметику попадает не “слизь с дорожки”. Муцин очищают и обрабатывают. Его ценят за увлажнение, мягкость и ощущение более гладкой кожи. В составе часто упоминают гиалуроновую кислоту, аллантоин и другие компоненты, которые хорошо звучат уже не как “фу”, а как обещание свежего лица.

В этом и секрет K-beauty: взять ингредиент, от которого человек сначала делает большие глаза, упаковать его в красивую баночку — и превратить в мировой тренд.

Самое смешное, что формула работает. Пока одни морщатся при словах “улиточная слизь”, другие спокойно наносят её перед сном и ждут утреннего сияния.

И где-то в этой цепочке улитки, возможно, даже не подозревают, что стали частью глобальной индустрии красоты.