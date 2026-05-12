Водитель из Латвии тяжело пострадал в Германии: подробности ДТП

По данным полиции ФРГ, автомобиль, двигавшийся из Борхена (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), съехал с дороги на повороте при выезде с трассы B64 на трассу B1 в направлении Зальцкоттена.

Он резко свернул влево и врезался в ограждение.

Сообщается, что 33-летний водитель из Латвии и его 40-летний пассажир оказались заблокированы в искореженном автомобиле, и их пришлось извлекать пожарным. Оба госпитализированы - водитель с серьёзными травмами. Ещё двое пассажиров получили незначительные травмы.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; дальнейшее расследование продолжается.

