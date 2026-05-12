Можно ли в Латвии пить воду из-под крана?

К сведению

Качество водопроводной воды в Латвии регламентируется правилами Кабинета министров, где установлены допустимые параметры содержания различных неорганических и органических веществ.

В Риге вода поступает из двух источников. Жители Пардаугавы и Кенгарагса получают воду из Даугавы — из водохранилища Рижской ГЭС с глубины около восьми метров. Второй источник — подземные воды в районе озера Мазайс Балтэзерс. Первые скважины здесь пробурили еще в 1904 году, и до сих пор эта вода по своим вкусовым качествам считается одной из лучших в Европе.

Кстати, вокруг водозабора создана строгая санитарная зона, где не только запрещена любая хозяйственная деятельность, но и ограничен доступ.

Без опасений можно пить воду и в других городах. Так, в Даугавпилсе она поступает из артезианских скважин. Аналогичная ситуация и в Лиепае. А вот Елгава и Юрмала долгое время считались проблемными из-за повышенного содержания железа. Несмотря на модернизацию систем в той же Елгаве, вода там по-прежнему может иметь специфический вкус, однако остается безопасной для употребления.

В безопасности водопроводной воды в латвийских населенных пунктах уверен руководитель отдела экологического здоровья Инспекции здравоохранения Нормундс Кадикис. Тем более что после вступления Латвии в Евросоюз на модернизацию систем водоснабжения были направлены сотни миллионов евро.

Проблемы возможны лишь в небольших системах водоснабжения в сельской местности, где вода иногда приобретает запах и дает осадок. При этом специалисты различают два понятия: безопасная и качественная вода. Она может быть безопасной для здоровья, но уступать по вкусу и внешнему виду. Иная ситуация, если вы живете в частном доме и употребляете воду из собственной скважины или колодца.

Кто загрязнил национальное достояние?

Воды в Латвии предостаточно — это и реки, и озера, и значительные запасы подземных вод. Однако вода легко впитывает различные примеси, прежде всего железо и сульфаты. Загрязнение подземных вод происходило и в результате промышленной деятельности.

Например, в Риге старожилы помнят состояние Саркандаугавы до ее засыпки. На улице Дунтес находился завод, где деревянные шпалы пропитывали нефтепродуктами и отходы сбрасывали в протоку. Лишь недавно эту территорию очистили.

За пределами столицы одним из самых загрязненных мест были Инчукалнские гудронные пруды. Их очистка заняла почти десять лет — было вывезено около 49 тысяч тонн отходов нефтепродуктов, которые затем сожгли на цементном заводе в Броцени. А есть еще и пруды в Елгаве, куда свозили отходы кожевенного производства с местной фабрики.

Но мини-зону заражения может создать и любой дачник, оборудовав на своем участке простой туалет с негерметичной выгребной ямой. И со временем загрязнения попадут в грунтовые воды. В результате в расположенных поблизости колодцах может ухудшиться качество воды. Именно поэтому специалисты не рекомендуют пить воду из поверхностных родников, особенно вблизи населенных пунктов.

Что такое жёсткость воды?

Даже если вода не загрязнена следами жизнедеятельности человека или животных, ее качество во многих регионах оставляет желать лучшего. Частая проблема — повышенная жесткость, из-за которой в чайниках образуется накипь. Это связано с высоким содержанием растворенных минеральных веществ, прежде всего солей кальция, магния и железа.

Кстати, утверждение о том, что чем глубже скважина, тем чище вода, неверно. С увеличением глубины в воде, наоборот, растворяется больше минеральных веществ. В свое время в окрестностях Лиепаи была пробурена скважина глубиной более километра, из которой поступала горько-соленая вода.

Повышенная жесткость, то есть уровень растворенности минеральных солей в латвийских подземных источниках (а большинство водопроводов работает именно с ними), является одной из главных проблем не только коммунальщиков, но и владельцев частных домов с автономными системами водоснабжения. Поэтому многие и устанавливают фильтры (их стоимость начинается примерно с 700 евро) и используют специальные соли для смягчения воды.

Всё дело в трубах

К потребителю вода поступает по трубам. Они чаще всего стальные и эксплуатируются десятилетиями. Так, при ремонте магистрального водопровода на улице Бривибас в Риге обнаружилось, что там до сих пор используются трубы, уложенные еще в начале 50-х годов прошлого века. Сталь со временем корродирует, взаимодействуя с водой, и трубы изнутри зарастают отложениями. На тупиковых участках за 30 лет они могут зарасти полностью.

Кроме того, в трубах прекрасно себя чувствуют и различные микроорганизмы. Концентрация хлора в водопроводной сети Риги невысока — около 0,2 мг на литр. Этого достаточно, чтобы питьевая вода отвечала требованиям микробиологической безопасности, но недостаточно, чтобы полностью предотвратить образование так называемой биопленки.

Из-за нее происходит зарастание водопроводных труб микроорганизмами и начинается усиленное их размножение, что в конечном счете может привести к ухудшению вкуса воды и появлению запаха. Поэтому магистральные сети периодически промывают, увеличивая давление.

В такие моменты из крана может идти мутная вода. Однако до внутридомовых сетей такая промывка, как правило, не доходит. Водопроводчики советуют: если вы долго не пользовались квартирным умывальником или душем, лучше всего подождать несколько минут, чтобы сошел весь осадок. Здесь спасает только то, что благодаря сильному напору вода просто не успевает застаиваться, а значит, отложения не растворяются в жидкости.

Альтернатива — бутылка?

Если сравнить водопроводную и бутилированную воду, результат может оказаться неожиданным.

Попробуйте провести слепую дегустацию — не зная, где какая вода.

Не исключено, что водопроводная окажется вкуснее: она поступает из источника практически сразу. В то время как вода в пластиковых бутылках может храниться на складе или в магазине месяцами, в том числе в летнюю жару. Какие там могли образоваться микроорганизмы?

Похожая ситуация и с кулерами: риск связан с многоразовыми баллонами, которые не всегда тщательно очищаются. Так что водопроводную воду в Латвии можно смело пить — по своим характеристикам она безопасна и соответствует установленным нормам. Это вам не Египет или Турция.

Александр ФЕДОТОВ