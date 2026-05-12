«Это агрессивное вождение!» Причина остановки автобуса: ехал слишком медленно (1)

Редакция PRESS 12 мая, 2026 15:15

Новости Латвии 1 комментариев

Зритель программы Bez Tabu Дзинтарс работает водителем пассажирского автобуса еще с 80-х годов прошлого века. За долгие годы работы он успел поездить и по Европе, сталкиваясь с разными дорожными ситуациями, однако, по его словам, ничего настолько странного с ним раньше не происходило.

Во время рейса из Яунелгавы возле остановки «Личупес» автобус остановил нетрафарированный автомобиль Госполиции, сообщает TV3. Как выяснилось, внимание полиции привлекла скорость движения автобуса. По словам правоохранителей, на участке дороги за пределами населенного пункта автобус ехал со скоростью 65–70 км/ч, из-за чего позади якобы образовалась колонна автомобилей. Дзинтарс вспоминает разговор с полицейскими:

«Почему вы так медленно едете?»

«Ну у меня же график...»

«Меня не интересует твой график, почему так медленно?»

После устного предупреждения водитель продолжил маршрут, однако позже все же решил, что действия дорожного патруля были несправедливыми. По мнению Дзинтарса, выбранная скорость полностью соответствовала требованиям безопасности пассажирских перевозок.

Он пояснил, что на региональных дорогах при высокой скорости сложно вовремя заметить пассажиров на остановках, а зимой людей иногда вообще почти не видно. Его коллега также отметил, что в сельской местности пассажиров можно увидеть лишь за 20 метров или даже меньше, особенно при быстрой езде. Кроме того, раньше для междугородних автобусов действовало ограничение — не более 70 км/ч вне населенных пунктов, при этом водителям еще необходимо соблюдать расписание.

В Госполиции, в свою очередь, заявили, что экипаж действовал корректно, а объективных причин для слишком медленной езды не было. Там также указали, что водителя при желании можно привлечь за агрессивное вождение, поскольку слишком медленное движение тоже считается созданием помех другим участникам дорожного движения. За такое нарушение предусмотрен штраф от 70 до 250 евро.

«Понятно, что мы никому не нравимся, мы медленные. Мы большие и медленные», — резюмировал Дзинтарс.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

