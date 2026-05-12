Во время рейса из Яунелгавы возле остановки «Личупес» автобус остановил нетрафарированный автомобиль Госполиции, сообщает TV3. Как выяснилось, внимание полиции привлекла скорость движения автобуса. По словам правоохранителей, на участке дороги за пределами населенного пункта автобус ехал со скоростью 65–70 км/ч, из-за чего позади якобы образовалась колонна автомобилей. Дзинтарс вспоминает разговор с полицейскими:

«Почему вы так медленно едете?»

«Ну у меня же график...»

«Меня не интересует твой график, почему так медленно?»

После устного предупреждения водитель продолжил маршрут, однако позже все же решил, что действия дорожного патруля были несправедливыми. По мнению Дзинтарса, выбранная скорость полностью соответствовала требованиям безопасности пассажирских перевозок.

Он пояснил, что на региональных дорогах при высокой скорости сложно вовремя заметить пассажиров на остановках, а зимой людей иногда вообще почти не видно. Его коллега также отметил, что в сельской местности пассажиров можно увидеть лишь за 20 метров или даже меньше, особенно при быстрой езде. Кроме того, раньше для междугородних автобусов действовало ограничение — не более 70 км/ч вне населенных пунктов, при этом водителям еще необходимо соблюдать расписание.

В Госполиции, в свою очередь, заявили, что экипаж действовал корректно, а объективных причин для слишком медленной езды не было. Там также указали, что водителя при желании можно привлечь за агрессивное вождение, поскольку слишком медленное движение тоже считается созданием помех другим участникам дорожного движения. За такое нарушение предусмотрен штраф от 70 до 250 евро.

«Понятно, что мы никому не нравимся, мы медленные. Мы большие и медленные», — резюмировал Дзинтарс.