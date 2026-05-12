Не так взяли кровь и слили мочу: 12 медиков на карантине после контакта с хантавирусом на лайнере

Euronews 12 мая, 2026 15:24

0 комментариев

Сотрудники больницы не соблюдали строгий протокол при заборе крови у пациента с хантавирусом, эвакуированного с лайнера MV Hondius на прошлой неделе, говорится в заявлении медцентра. Двенадцать сотрудников нидерландского университетского медицинского центра Radboudumc в Неймегене были помещены в профилактический карантин после нарушения протокола при работе с пациентом, инфицированным хантавирусом, сообщила больница в заявлении, опубликованном в понедельник вечером.

Пациента доставили в больницу 7 мая после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius. При взятии у него крови медперсонал применил стандартную процедуру, а не более строгий протокол, который требовался из‑за «характера вируса». В больнице также сообщили, что при утилизации мочи пациента не были соблюдены последние международные правила.

Медработники проведут на профилактическом карантине шесть недель, «хотя риск заражения невелик», отметили в клинике. Пациент с хантавирусом также находится на карантине. 
 
«Мы сожалеем, что это произошло в нашем университетском медицинском центре. Мы тщательно изучим ход событий, чтобы извлечь уроки и не допустить повторения в будущем», — заявила председатель правления Radboudumc Бертина Лахейс.

Круизный лайнер MV Hondius во вторник начал обратный путь в Нидерланды после того, как его последние пассажиры сошли на берег в рамках масштабной операции по эвакуации, стартовавшей в воскресенье.

 Последняя группа из 28 эвакуированных добралась на заказных автобусах до аэропорта Тенерифе‑Южный и села на два рейса, которые приземлились в Нидерландах ранним утром во вторник.

На борту одного из самолётов в основном были члены экипажа: 17 граждан Филиппин, гражданин Нидерландов и гражданин Германии, а также британский врач и два эпидемиолога.

На лицах эвакуированных были маски; выйдя из санитарного самолёта с белыми пакетами с вещами в руках, они направились в терминал аэропорта Эйндховена.

По данным Всемирной организации здравоохранения, как минимум у семи эвакуированных тест на хантавирус дал положительный результат, ещё один случай считается «вероятным».

После обнаружения на борту MV Hondius этого редкого вируса, который обычно циркулирует среди грызунов, скончались три человека, что вызвало обеспокоенность за здоровье людей во всём мире.

Вакцины или специфического лечения от этого вируса не существует, однако представители здравоохранения заявляют, что риск для населения невелик, и отвергают сравнения с пандемией COVID‑19.

Идущий под нидерландским флагом лайнер, по данным его оператора, должен прибыть в Роттердам в воскресенье вечером, после чего на борту проведут дезинфекцию.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

