Не так взяли кровь и слили мочу: 12 медиков на карантине после контакта с хантавирусом на лайнере

Пациента доставили в больницу 7 мая после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius. При взятии у него крови медперсонал применил стандартную процедуру, а не более строгий протокол, который требовался из‑за «характера вируса». В больнице также сообщили, что при утилизации мочи пациента не были соблюдены последние международные правила.

Медработники проведут на профилактическом карантине шесть недель, «хотя риск заражения невелик», отметили в клинике. Пациент с хантавирусом также находится на карантине.



«Мы сожалеем, что это произошло в нашем университетском медицинском центре. Мы тщательно изучим ход событий, чтобы извлечь уроки и не допустить повторения в будущем», — заявила председатель правления Radboudumc Бертина Лахейс.

Круизный лайнер MV Hondius во вторник начал обратный путь в Нидерланды после того, как его последние пассажиры сошли на берег в рамках масштабной операции по эвакуации, стартовавшей в воскресенье.

Последняя группа из 28 эвакуированных добралась на заказных автобусах до аэропорта Тенерифе‑Южный и села на два рейса, которые приземлились в Нидерландах ранним утром во вторник.

На борту одного из самолётов в основном были члены экипажа: 17 граждан Филиппин, гражданин Нидерландов и гражданин Германии, а также британский врач и два эпидемиолога.

На лицах эвакуированных были маски; выйдя из санитарного самолёта с белыми пакетами с вещами в руках, они направились в терминал аэропорта Эйндховена.

По данным Всемирной организации здравоохранения, как минимум у семи эвакуированных тест на хантавирус дал положительный результат, ещё один случай считается «вероятным».

После обнаружения на борту MV Hondius этого редкого вируса, который обычно циркулирует среди грызунов, скончались три человека, что вызвало обеспокоенность за здоровье людей во всём мире.

Вакцины или специфического лечения от этого вируса не существует, однако представители здравоохранения заявляют, что риск для населения невелик, и отвергают сравнения с пандемией COVID‑19.

Идущий под нидерландским флагом лайнер, по данным его оператора, должен прибыть в Роттердам в воскресенье вечером, после чего на борту проведут дезинфекцию.