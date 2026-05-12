Это — геноцид! Браже о переселении украинских детей

Как сообщил агентству LETA советник министра Том Садовскис, в понедельник Браже приняла участие в высокоуровневой встрече Международной коалиции по возвращению украинских детей, организованной в Брюсселе Европейской комиссией совместно с Канадой и Украиной. В центре внимания встречи были дальнейшие совместные усилия стран и международных институтов по возвращению в Украину незаконно депортированных и принудительно перемещённых Россией украинских детей.

Браже пояснила, что принудительная передача детей из одной группы в другую с целью полного или частичного уничтожения национальной, этнической, расовой или религиозной группы является одним из признаков геноцида согласно Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Она подчеркнула, что Россия усиливает практику временного перемещения и депортации украинских детей, чтобы вовлекать их в программы индоктринации в летних лагерях на оккупированных территориях и в самой России. Министр отметила, что только коллективные действия могут остановить российские зверства и обеспечить возвращение детей в Украину.

На встрече министры обсудили проделанную работу по нескольким ключевым направлениям, связанным с поддержкой незаконно депортированных и принудительно перемещённых украинских детей. Обсуждались вопросы расширения процесса организованного возвращения детей, усиления дипломатических усилий, обеспечения их реинтеграции и реабилитации, привлечения России к ответственности, а также ужесточения санкций против причастных российских лиц и структур.

Ранее Совет ЕС по иностранным делам принял решение включить в санкционный режим 16 физических и 7 юридических лиц, связанных с незаконной депортацией, принудительной адопцией и перевоспитанием украинских детей в России.

Кроме того, министр иностранных дел Латвии сообщила о готовности Латвии поддерживать меры, направленные на возвращение украинских детей домой, документирование российских преступлений и обеспечение международной ответственности. Она упомянула решение правительства поддержать спасательные операции организации «Save Ukraine», Миссию ООН по наблюдению за правами человека в Украине для документирования нарушений России, а также Фонд Международного суда ООН для укрепления механизмов международного права и ответственности.

Международная коалиция по возвращению украинских детей была создана в Киеве в феврале 2024 года под руководством Украины и Канады. В неё входят 49 стран, включая Латвию, а также международные организации. Коалиция служит платформой для координации дипломатических, гуманитарных, юридических и информационных усилий стран, работающих вместе с Украиной над возвращением детей.

Согласно данным украинского правительственного портала «Children of War», с 24 февраля 2022 года Россия депортировала или принудительно переместила на свою территорию или на временно оккупированные территории Украины более 20 000 украинских детей. На сегодняшний день удалось вернуть 2133 ребёнка. Примерно 1,6 миллиона украинских детей по-прежнему находятся под контролем России, в том числе на временно оккупированных территориях.