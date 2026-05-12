Шестилетний мальчик пошёл на школьную экскурсию — и случайно вытащил из земли меч викингов

Но шестилетний Хенрик из Норвегии вернулся домой с находкой, от которой у археологов загорелись глаза.

Во время прогулки по полю мальчик заметил в земле ржавый кусок металла. Сначала он решил, что это просто старая железка или палка. Но любопытство победило.

Он потянул находку на себя — и вытащил длинный древний меч.

Позже специалисты установили, что это однолезвийный меч ранней эпохи викингов возрастом около 1300 лет. Его длина — примерно 1,3 метра.

Сам Хенрик объяснил всё очень просто:

“Эта штука торчала наружу. Она была вся в ржавчине и земле. Поэтому я подумал, что подниму её и посмотрю, что это”.

После первого шока учителя и дети сообщили о находке властям, а меч отправили в музей в Осло.

Археологи считают, что регион может скрывать ещё немало сюрпризов. Совсем недавно в другой части Норвегии любители с металлоискателями нашли крупнейший клад монет эпохи викингов — около трёх тысяч серебряных монет.

Так что обычная школьная экскурсия неожиданно превратилась почти в сцену из приключенческого фильма.

Только здесь вместо спецэффектов был первоклассник, поле и кусок ржавого металла, который оказался старше многих государств современного мира.