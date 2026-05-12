«Заказали» на меня дело через латвийские коррумпированные органы: внезапное в интервью Ашуркова Дудю

Редакция PRESS 12 мая, 2026 20:07

Новости Латвии 0 комментариев

YouTube

Бывший топ-менеджер «Альфа-Групп», один из основателей и экс-исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Владимир Ашурков дал интервью Юрию Дудю, в котором сообщил, что против него "заказали дело" через коррумпированные латвийские следственные органы.

"У меня есть приятель Григорий Гусельников, от владел латвийским банком, который назывался Norvik. И у него был дом, который он собирался продавать и он пригласил меня посмотреть на него. Там была какая-то рассрочка и так далее. Это была средней привлекательности инвестиционная сделка. Я её рассмотрел, мы о чём-то договорились, заключили какой-то предварительный договор, но через какое-то время он сказал что нет, он передумал продавать и всё это на том этапе и закончилось", - рассказывает Ашурков.

Бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» отмечает, что после этого банк Norvik обанкротился и к нему в Лондон приезжали следователи, которые выясняли, не было ли вывода активов в этом банке незадолго до банкротства.

Ашурков упомянул, что сам Гусельников тогда сказал ему, что ситуация странная, ведь в Латвии по этому делу ещё никого не допрашивали, а к нему поехали аж в Лондон, выяснять детали договора, по которому даже не было хождения денежных средств.

Бывший банкир предполагает, что вся эта активность была связана с запросом юриста олигарха Леонида Невзлина - Алексея Блинова (проживающего в Латвии), который через свои контакты в латвийских правоохранительных органах пытался состряпать дело против Ашуркова.

Моя гипотеза в том, что он подкупил каких-то людей в латвийских следственных органах", - заявил Ашурков в интервью Дудю.

 

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

