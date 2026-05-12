«Заказали» на меня дело через латвийские коррумпированные органы: внезапное в интервью Ашуркова Дудю

"У меня есть приятель Григорий Гусельников, от владел латвийским банком, который назывался Norvik. И у него был дом, который он собирался продавать и он пригласил меня посмотреть на него. Там была какая-то рассрочка и так далее. Это была средней привлекательности инвестиционная сделка. Я её рассмотрел, мы о чём-то договорились, заключили какой-то предварительный договор, но через какое-то время он сказал что нет, он передумал продавать и всё это на том этапе и закончилось", - рассказывает Ашурков.

Бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» отмечает, что после этого банк Norvik обанкротился и к нему в Лондон приезжали следователи, которые выясняли, не было ли вывода активов в этом банке незадолго до банкротства.

Ашурков упомянул, что сам Гусельников тогда сказал ему, что ситуация странная, ведь в Латвии по этому делу ещё никого не допрашивали, а к нему поехали аж в Лондон, выяснять детали договора, по которому даже не было хождения денежных средств.

Бывший банкир предполагает, что вся эта активность была связана с запросом юриста олигарха Леонида Невзлина - Алексея Блинова (проживающего в Латвии), который через свои контакты в латвийских правоохранительных органах пытался состряпать дело против Ашуркова.

Моя гипотеза в том, что он подкупил каких-то людей в латвийских следственных органах", - заявил Ашурков в интервью Дудю.