На своей странице в Facebook Межалс опубликовал список работников из бюро Спрудса. И задался вопросом, возможно ли эффективно руководить Министерством обороны с такой командой.

Одним из советников Спрудса, например, был Мартиньш Коссович - большой друг экс-мэра Риги Мартиньша Стакиса, депутат Рижской думы от "Прогрессивных" и владелец сети оптик. Спрудсу давал советы о развитии индустрии обороны.

Такую же должность занимал и один из основателей партии "Прогрессивные" Эрвинс Лабановскис - предприниматель, бизнес которого - производство напитков из берёзового сока.

Межалс также напомнил, что кандидат на пост главы Министерства обороны, выдвинутый премьером Эвикой Силиней, тоже какое-то время являлся советником. Но не Спрудса, а самой Силини.

"Так каков же результат таких военных консультаций на практике, если мы по-прежнему не можем обнаружить и сбить беспилотники?", - размышляет Межалс.

В своей публикации депутат также заявил, что у общества нет доверия к нынешнему руководству «Нового Единства». По его словам, в Сейме не будет поддержки ни новому кандидату в министры, ни возможному «техническому правительству». Межалс призвал к отставке премьер-министра Эвики Силини и вмешательству президента страны.