Ради безопасного неба! Новый министр обороны Латвии хочет перестроить армию по украинскому опыту

Во вторник после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней Мелнис, уроженец Латгале, сказал, что предложение занять пост он получил в пятницу и возможное выполнение обязанностей министра обороны воспринимает как миссию. Используя свой опыт, он постарается в очень быстром темпе перенять все необходимое у Украины.

Он будет говорить с командующим НВС Пудансом и поддерживать его решения, а также обеспечит необходимыми ресурсами, чтобы команда Пуданса могла выполнять государственные задачи, "обеспечивая безопасное небо в Латгале и защиту границы".

По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет три главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование, упорядочивание и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей НВС на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня.

На вопрос, что до сих пор мешало внедрять украинский опыт в НВС, Мелнис ответил, что этот опыт необходимо внедрять гораздо быстрее и в большем объеме. Украинские солдаты уже делятся своим опытом, но необходим систематический подход, сказал он.

"Случай с залетом дронов и восточная граница - это серьезное основание, чтобы сконцентрироваться. Пригласить украинских специалистов в Латвию, а также ездить и смотреть, как украинцы используют эти системы, и работать вместе с индустрией для максимального увеличения эффекта. Я бы не хотел говорить, что кто-то не доделал свою работу до конца. Может быть, это шло медленнее, но поэтому и нужен толчок", - сказал Мелнис.

Мелнис также подтвердил, что еще не уволился со службы в НВС.

Если Сейм примет решение о его утверждении, он уйдет в отставку на время полномочий министра, а затем планирует вернуться в НВС, если командующий НВС увидит необходимость в его знаниях. Если юридически потребуется уволиться еще до утверждения, он это сделает.

"Шаг я сделал, предложение получил. Видя ситуацию, нет разницы, в каком виде я буду служить своей стране - будет ли это военная форма или костюм", - подчеркнул полковник.