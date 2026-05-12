Ради безопасного неба! Новый министр обороны Латвии хочет перестроить армию по украинскому опыту

Редакция PRESS 12 мая, 2026 15:54

LETA

Выдвинутый на пост министра обороны полковник Национальных вооруженных сил (НВС) Райвис Мелнис "хочет дать толчок" перенятию украинского опыта в развитии латвийской армии и обязался поддержать командующего НВС Каспарса Пуданса в обеспечении "безопасного неба" в Латгале.

Во вторник после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней Мелнис, уроженец Латгале, сказал, что предложение занять пост он получил в пятницу и возможное выполнение обязанностей министра обороны воспринимает как миссию. Используя свой опыт, он постарается в очень быстром темпе перенять все необходимое у Украины.

Он будет говорить с командующим НВС Пудансом и поддерживать его решения, а также обеспечит необходимыми ресурсами, чтобы команда Пуданса могла выполнять государственные задачи, "обеспечивая безопасное небо в Латгале и защиту границы".

По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет три главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование, упорядочивание и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей НВС на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня.

На вопрос, что до сих пор мешало внедрять украинский опыт в НВС, Мелнис ответил, что этот опыт необходимо внедрять гораздо быстрее и в большем объеме. Украинские солдаты уже делятся своим опытом, но необходим систематический подход, сказал он.

"Случай с залетом дронов и восточная граница - это серьезное основание, чтобы сконцентрироваться. Пригласить украинских специалистов в Латвию, а также ездить и смотреть, как украинцы используют эти системы, и работать вместе с индустрией для максимального увеличения эффекта. Я бы не хотел говорить, что кто-то не доделал свою работу до конца. Может быть, это шло медленнее, но поэтому и нужен толчок", - сказал Мелнис.

Мелнис также подтвердил, что еще не уволился со службы в НВС.

Если Сейм примет решение о его утверждении, он уйдет в отставку на время полномочий министра, а затем планирует вернуться в НВС, если командующий НВС увидит необходимость в его знаниях. Если юридически потребуется уволиться еще до утверждения, он это сделает.

"Шаг я сделал, предложение получил. Видя ситуацию, нет разницы, в каком виде я буду служить своей стране - будет ли это военная форма или костюм", - подчеркнул полковник.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

