Учёные до сих пор спорят: это растение может видеть своих соседей

Лиана бокила, растущая в лесах Южной Америки, способна менять собственные листья так, чтобы они становились похожими на листья растения, по которому она карабкается. Причём меняются сразу форма, размер, цвет и даже рисунок поверхности.

Самое странное — разные ветки одной и той же бокилы могут одновременно “притворяться” разными растениями.

Учёные заметили это сравнительно недавно, когда чилийский ботаник Эрнесто Джаноли во время прогулки по лесу вдруг понял, что листья лианы слишком уж подозрительно похожи на листья кустов вокруг.

После экспериментов стало ясно: это не совпадение.

А дальше началось почти научное безумие.

Одни исследователи предположили, что бокила чувствует химические вещества соседних растений. Другие заговорили о сложном обмене информацией через микроорганизмы.

Но появилась и ещё более странная идея.

Итальянский ботаник Стефано Манкузо предположил, что растение может обладать чем-то вроде примитивного зрения. По этой гипотезе клетки на поверхности растения работают как крошечные линзы и помогают “видеть” окружающую форму листьев.

Звучит как фантастика, но история стала ещё страннее после эксперимента 2021 года: бокиле показали пластиковое растение — и она начала копировать даже его листья.

То есть рядом не было ни “живого соседа”, ни его химических сигналов.

Конечно, это не значит, что растения смотрят на мир как люди. Но сама идея уже звучит достаточно тревожно для всех, кто привык считать цветы чем-то совершенно пассивным.

Потому что где-то в лесу существует лиана, которая, возможно, умеет понимать, кем ей выгоднее притвориться сегодня.