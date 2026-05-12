Бывший глава офиса Зеленского стал подозреваемым в рамках крупного расследования о коррупции

В совместном заявлении ведомств говорится, что следователи выявили организованную группу, подозреваемую в отмывании около 9 миллионов евро (460 миллионов гривен) в период с 2021 по 2025 год через проект строительства элитной недвижимости под Киевом.

"Одному из ее членов - бывшему главе Управления делами президента Украины - сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Ермак был близким соратником президента Владимира Зеленского до его отстранения от должности в начале этого года.

Хотя агентства официально не назвали имя Ермака в соответствии с украинской юридической практикой, украинские СМИ широко сообщали, что именно о нем идет речь в заявлении.

Во вторник НАБУ и САПО сообщили, что еще шесть человек были объявлены подозреваемыми и что расследование продолжается.

Выступая перед журналистами в Киеве, Ермак отказался от подробных комментариев, заявив, что будет ждать окончания расследования.

Дмитрий Литвин, советник президента Зеленского, сказал, что "пока рано давать оценку происходящим процессуальным действиям".

Это не означает предъявления официальных обвинений Ермаку, который покинул свой пост в ноябре.

Ранее он был ведущим представителем Украины на переговорах с США и покинул свой пост на фоне растущего давления, связанного с антикоррупционным расследованием - одной из самых серьезных политических проблем, с которыми столкнулась администрация Зеленского после полномасштабного вторжения России в Украину.

Хотя сам Зеленский не был замешан в этом деле, расследование бросило тень на его администрацию после того, как в него оказались втянуты несколько влиятельных фигур, связанных с президентом.

В чем суть расследования?

НАБУ и САПО утверждают, что около 9 миллионов евро было выведено в течение нескольких лет с помощью сети подставных компаний, операций с наличными и фиктивных финансовых документов.

Правоохранительные органы утверждают, что группа планировала построить четыре частных особняка, каждый площадью около 1 000 квадратных метров, а также общий оздоровительный комплекс со спа-салоном и бассейном. Предполагаемая стоимость каждой резиденции составляет миллионы долларов.

Расследование ведется с 2018 года и является частью более широкого расследования взяточничества на высоком уровне, о котором впервые стало известно в ноябре прошлого года, когда бывший деловой партнер Зеленского был обвинен в организации схемы откатов в государственном атомном агентстве на сумму 100 миллионов долларов.

В рамках расследования также были предъявлены обвинения бывшему заместителю премьер-министра и близкому соратнику Зеленского. Расследование продолжается.