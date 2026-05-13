Почему за отопление платим даже в мае? Rīgas siltums объясняет (1)

Как сообщает предприятие Rīgas siltums, у многих весна ассоциируется с желанием как можно скорее завершить отопительный сезон. Однако в условиях переменчивой латвийской погоды полное отключение системы отопления нередко приводит к большим потерям, чем кажущаяся экономия.

"Современные тепловые узлы зданий полностью автоматизированы. Системы отопления тепловых узлов работают в зависимости от температуры наружного воздуха, которую контролирует специальный датчик. Автоматика обеспечивает подачу тепла только тогда, когда температура на улице опускается ниже установленного уровня — обычно от +8°C до +10°C. Если день солнечный и теплый, система отопления автоматически отключается, тепловая энергия не потребляется, а счетчик теплоэнергии не ведет учет. При понижении температуры наружного воздуха работа отопления возобновляется", - сообщает предприятие.

"Если в теплую погоду отопление не отключается, жителям необходимо незамедлительно информировать управляющего или персонал, обслуживающий внутреннюю систему теплоснабжения здания, чтобы оперативно проверить работу теплового узла и при необходимости внести изменения в автоматику".

"При охлаждении воздуха в помещениях из него выделяется накопленный водяной пар, создавая ощущение сырости. Освободившийся пар постепенно конденсируется на более холодных стенах здания. Это является основной причиной появления плесени, которая не только повреждает имущество, но и считается угрозой для здоровья — как аллерген и канцероген", - сообщает Rīgas siltums.

Кроме того, резкие перепады температуры весенними ночами (а в латвийских условиях нередко и летними) создают ощущение сырости и холода. При использовании электрических обогревателей расходы не уменьшаются, а достичь привычного уровня комфорта, обеспечиваемого централизованным отоплением, сложно.

Предприятие рекомендует использовать возможности современных тепловых узлов, сохраняя комфорт в помещениях и в сырые дни. Для этого жителям необходимо обратиться к управляющему, и на общем собрании решением 50% + 1 собственников квартир принять решение об установке в тепловом узле режимов, при которых система отопления будет работать в минимальном режиме.

"Это самый безопасный способ защитить здоровье, жилье и кошелек от непредвиденных расходов", - указывает Rīgas siltums.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

