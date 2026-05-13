"Современные тепловые узлы зданий полностью автоматизированы. Системы отопления тепловых узлов работают в зависимости от температуры наружного воздуха, которую контролирует специальный датчик. Автоматика обеспечивает подачу тепла только тогда, когда температура на улице опускается ниже установленного уровня — обычно от +8°C до +10°C. Если день солнечный и теплый, система отопления автоматически отключается, тепловая энергия не потребляется, а счетчик теплоэнергии не ведет учет. При понижении температуры наружного воздуха работа отопления возобновляется", - сообщает предприятие.

"Если в теплую погоду отопление не отключается, жителям необходимо незамедлительно информировать управляющего или персонал, обслуживающий внутреннюю систему теплоснабжения здания, чтобы оперативно проверить работу теплового узла и при необходимости внести изменения в автоматику".

"При охлаждении воздуха в помещениях из него выделяется накопленный водяной пар, создавая ощущение сырости. Освободившийся пар постепенно конденсируется на более холодных стенах здания. Это является основной причиной появления плесени, которая не только повреждает имущество, но и считается угрозой для здоровья — как аллерген и канцероген", - сообщает Rīgas siltums.

Кроме того, резкие перепады температуры весенними ночами (а в латвийских условиях нередко и летними) создают ощущение сырости и холода. При использовании электрических обогревателей расходы не уменьшаются, а достичь привычного уровня комфорта, обеспечиваемого централизованным отоплением, сложно.

Предприятие рекомендует использовать возможности современных тепловых узлов, сохраняя комфорт в помещениях и в сырые дни. Для этого жителям необходимо обратиться к управляющему, и на общем собрании решением 50% + 1 собственников квартир принять решение об установке в тепловом узле режимов, при которых система отопления будет работать в минимальном режиме.

"Это самый безопасный способ защитить здоровье, жилье и кошелек от непредвиденных расходов", - указывает Rīgas siltums.