Латвия приобретает вертолеты для усиления погранохраны

В соответствии с условиями SAFE, заключение договора на закупку вертолетов запланировано до 30 мая 2026 года, а поставка техники ожидается в 2028 и 2029 годах.

«Безопасность Латвии — это не только слова, это конкретные и своевременные действия. Решение о закупке вертолетов — реальный шаг по укреплению нашей границы и всей системы внутренней безопасности. В нынешней ситуации мы не можем позволить себе ждать — мы должны быть готовы реагировать незамедлительно. Новые вертолеты дадут Государственной пограничной охране дополнительные возможности для охраны границы, спасения человеческих жизней и поддержки Национальных вооруженных сил. Мой приоритет — безопасность Латвии, и эта инвестиция это подтверждает», — заявила премьер-министр Эвика Силиня.

«Укрепление потенциала сферы внутренних дел тремя новыми вертолетами является особенно важным шагом для безопасности каждого жителя. Закупаемые вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с охраной государственной границы их можно было использовать для поисково-спасательных операций, тушения лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировки и эвакуации, а также выполнения других задач. Кроме того, после поставки эти вертолеты смогут использоваться для поддержки Национальных вооруженных сил, включая перевозку военного персонала», — отметил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

«Приобретение трех новых вертолетов существенно усилит возможности Государственной пограничной охраны эффективно реагировать на современные вызовы безопасности, обеспечивая более оперативный контроль государственной границы и более быстрое реагирование в чрезвычайных ситуациях. Одновременно новые воздушные суда внесут значительный вклад в укрепление всей системы безопасности государства, обеспечивая поддержку поисково-спасательных работ, мероприятий гражданской обороны и сотрудничества с другими службами и Национальными вооруженными силами», — подчеркнул начальник погранслужбы генерал Гунтис Пуятс.

Общий объем инвестиций Министерства внутренних дел в рамках инструмента SAFE запланирован в размере 80 миллионов евро, включая обучение пилотов и обслуживающего персонала, а также первоначальное обслуживание вертолетов в первые два года.