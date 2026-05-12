По его словам, правительство четко определило другие приоритеты проекта, а не строительство южного соединения с Рижским аэропортом и моста через Даугаву. «Это был процесс остановки работ, поскольку уже существовали обязательства как перед Европейским союзом, так и перед строителями. Соответственно, строительство по инерции частично продолжалось», — пояснил Вилкс.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что фактически было принято решение, противоречащее воле правительства. «Лобби строителей оказалось сильнее решения правительства», — сказал министр.

По словам Валайниса, учреждения продолжали вкладывать средства в объекты, о которых уже было известно, что они не будут реализованы. Он подчеркнул, что после решения о приоритетах основной трассы все дальнейшие шаги должны были согласовываться на уровне правительства.

Министр сообщения Атис Швинка, в свою очередь, отметил, что министерство не согласно со всеми выводами проверки. Он подчеркнул, что строителем объектов являются компании B.S.L. Infra и BeReRix, а Eiropas dzelzceļa līnijas выступает национальным координатором проекта.

Госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидковс заявил, что решения принимались «в интересах государства». По его словам, если бы объекты не достраивались, они могли бы потерять право на европейское финансирование.

В ходе заседания также прозвучала обновленная оценка стоимости проекта Rail Baltica. По словам Жидковса, без учета рижского кольца стоимость может составить около 6,5 млрд евро в ценах 2023 года, однако с учетом инфляции сумма вырастет.

Ранее сообщалось, что общая стоимость первой очереди проекта в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из которых около 5,5–6 млрд евро придется на Латвию.