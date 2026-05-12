Проверка Rail Baltica: решения игнорировались и строили не то, что нужно (1)

Редакция PRESS 12 мая, 2026 20:19

Важно 1 комментариев

Служебная проверка по поводу недостроенных опор моста через Даугаву и железнодорожной эстакады в Марупе в рамках проекта Rail Baltica показала, что решение правительства выполнено лишь частично. Об этом агентству LETA сообщил руководитель Департамента межведомственной координации Государственной канцелярии Петерис Вилкс.

По его словам, правительство четко определило другие приоритеты проекта, а не строительство южного соединения с Рижским аэропортом и моста через Даугаву. «Это был процесс остановки работ, поскольку уже существовали обязательства как перед Европейским союзом, так и перед строителями. Соответственно, строительство по инерции частично продолжалось», — пояснил Вилкс.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что фактически было принято решение, противоречащее воле правительства. «Лобби строителей оказалось сильнее решения правительства», — сказал министр.

По словам Валайниса, учреждения продолжали вкладывать средства в объекты, о которых уже было известно, что они не будут реализованы. Он подчеркнул, что после решения о приоритетах основной трассы все дальнейшие шаги должны были согласовываться на уровне правительства.

Министр сообщения Атис Швинка, в свою очередь, отметил, что министерство не согласно со всеми выводами проверки. Он подчеркнул, что строителем объектов являются компании B.S.L. Infra и BeReRix, а Eiropas dzelzceļa līnijas выступает национальным координатором проекта.

Госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидковс заявил, что решения принимались «в интересах государства». По его словам, если бы объекты не достраивались, они могли бы потерять право на европейское финансирование.

В ходе заседания также прозвучала обновленная оценка стоимости проекта Rail Baltica. По словам Жидковса, без учета рижского кольца стоимость может составить около 6,5 млрд евро в ценах 2023 года, однако с учетом инфляции сумма вырастет.

Ранее сообщалось, что общая стоимость первой очереди проекта в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из которых около 5,5–6 млрд евро придется на Латвию.

Комментарии (1)
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Важно 23:10

Важно 1 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

