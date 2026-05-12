Рейсы в Москву за счет самоуправления: взломан сайт Rēzeknes satiksme

Во вторник был взломан сайт муниципального ООО "Rēzeknes satiksme", на котором была опубликована фейковая новость о якобы планируемых социальных маршрутах в восточном направлении, свидетельствует информация на сайте Резекненского самоуправления.

В фейковом сообщении говорилось, что в ближайшее время будут запущены регулярные автобусные рейсы из Резекне в Витебск, Минск, Псков, Смоленск, Москву и Санкт-Петербург.

Также в фейковой новости указывалось, что к этим рейсам будет применяться специальный "социальный тариф" и что в ближайшие дни последует дополнительная информация о расписании движения и предварительной продаже билетов.

В "Rēzeknes satiksme" заявили, что не публиковали такого сообщения, не планировали упомянутые маршруты, и ни Резекненская дума, ни муниципальное предприятие не принимали никаких решений об организации таких перевозок или применении "социального тарифа".

Кроме того, к фейковой новости было приложено якобы принятое думой решение. Самоуправление подтверждает, что в указанную в приложении дату заседание думы не проводилось, и решения с указанным номером также не существует.

О констатированном инциденте самоуправление известит ответственные учреждения, чтобы оценить произошедшее и предотвратить дальнейшее распространение вводящей в заблуждение информации.

В настоящее время сайт "Rēzeknes satiksme" не работает.

Специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Юлия Юране сообщила агентству ЛЕТА, что на данный момент в полицию не поступало заявления, в то же время Государственная полиция связалась с Резекненским самоуправлением по поводу этого события.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

