ЕС может уже летом ограничить доступ к соцсетям для детей

Европейские чиновники заявляют, что намерены защитить несовершеннолетних от опасного контента и привыкания к соцсетям и критикуют медиакомпании за нежелание следовать рекомендациям и законам ЕС.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

«Мы наблюдаем молниеносное развитие технологий — и того, как они проникают во все сферы жизни детей и подростков. И, как вы все здесь знаете, вопрос о минимальном возрасте для использования социальных сетей больше нельзя игнорировать. Практически все страны ЕС призывают провести оценку необходимости введения такого ограничения».

За последнее время сразу несколько европейских стран разработали собственные проекты концепции «сетевого совершеннолетия», некоторые такие документы уже вступают в силу.

В Брюсселе считают необходимым иметь правила и механизмы, единые для всего блока. Европейская комиссия создала независимую экспертную группу по детской онлайн-безопасности для оценки возможных мер, направленных на решение таких проблем, как зависимость и социальная тревожность среди несовершеннолетних.

Одной из главных проблем для ЕС стал поиск общего технического решения для проверки возраста. Месяц назад в ЕС сообщили о «технической готовности» приложения, сертифицирующего возраст пользователей. Это приложение было официально рекомендовано всем странам ЕС, но некоторые отреагировали на это с осторожностью, намекая на возможность технических уязвимостей и утечки личных данных.