Масло вернулось на кухню — но врачи уже подняли бровь

Теперь спор снова разгорелся.

В новых американских рекомендациях по питанию масло и говяжий жир упоминаются как возможные варианты для готовки. Правда, с оговоркой: в первую очередь всё же советуют выбирать масла с полезными жирными кислотами, например оливковое.

Но кардиологи из American Heart Association тут же напомнили: с животными жирами лучше не увлекаться. Их позиция жёстче — красное мясо, сливочное масло, сало и говяжий жир стоит ограничивать, потому что они связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

И вот тут начинается кухонная драма.

С одной стороны — сторонники “старых” жиров. Они говорят: масло, смалец, говяжий жир или куриный жир дают еде вкус, а значит, их можно использовать меньше. Лучше немного настоящего жира, чем литры дешёвого масла из фритюрницы.

С другой стороны — врачи, которые напоминают: насыщенные жиры никуда не исчезли только потому, что стали модными.

Самый смешной пример в этом споре звучит так: что вы выберете — намазать масло на тост или вылить на него чашку соевого масла?

Ответ кажется очевидным. Но жизнь, как обычно, сложнее тоста.

Если человек готовит дома, использует немного жира и ест обычную еду, разговор один. Если же рацион состоит из жареного, переработанного и жирного каждый день — совсем другой.

Поэтому главный вывод в этой истории прячется не в банке с маслом и не в куске говяжьего жира. Он на сковородке.

Потому что даже “настоящий” продукт можно превратить в проблему, если пользоваться им так, будто сердце выдали запасное.